Получают мощную пощечину, – военный эксперт назвал 2 направления, где враг готовит атаки

Российские оккупанты продолжают совершать атаки на Востоке Украины. Однако военные Вооруженных Сил Украины дают мощный отпор захватчикам.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, оккупанты концентрируют свои усилия на атаках в Донецкой области.

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В частности, враг не оставляет попыток штурмовать город-крепость Бахмут. Однако успехов оккупационные войска не имеют.

Россияне активизировались на 2 направлениях

Как рассказал Селезнев, российские захватчики также пытаются активизировать наступательные усилия еще на 2 направлениях.

Оккупанты пытаются давить на украинские позиции в районе города Кременная Луганской области.

Также враг пытается наступать в направлении Купянска Харьковской области.

Однако Вооруженные Силы Украины сдерживают давление врага. Более того, украинские защитники не тянут с ответом.

Время от времени оккупанты получают на этих направлениях очень мощную пощечину, после которой не так быстро приходят в себя,

– подчеркнул военный эксперт.

Селезнев добавил, что подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии Вооруженных сил России, которые атакуют на этих направлениях, – это очень серьезный враг.

Владислав Селезнев рассказал о ситуации на фронте: смотрите видео

ВСУ уничтожают врага в огромных количествах

Так что ситуация на фронте на Востоке Украины остается очень сложной, там продолжаются тяжелые бои.

Но наши защитники держатся, держат оборону и уничтожают врагов в огромных количествах,

– отметил военный эксперт.

Он добавил, что в этом заключается хорошая новость. Ведь чем больше российских воинов, которые ворвались на нашу землю с оружием в руках, мы уничтожим, тем эффективнее в дальнейшем будет украинское контрнаступление.

Ситуация на фронте: коротко