Мощные группировки еще не собраны: где россияне могут пойти в новое большое наступление

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия планирует осуществить наступление на нескольких направлениях в ближайшие месяцы. Однако наступление оккупантов постоянно продолжается еще с октября 2023 года.

Нет информации о том, что россияне собрали большие группировки. Это 24 Каналу отметил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

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"От украинских разведывательных органов, контрразведки, западных разведок с интерпретацией через средства массовой информации нет информации о том, что Россия что-то такое подготовила. Например, в Крыму 200 тысяч военнослужащих. Такой информации нет вообще. Поэтому я оставляю этот вопрос дискуссионным", – подчеркнул он.

По его словам, возможно, украинский лидер имел в виду, что Россия продолжает наступать, давить. Однако с каждым месяцем врагу удается захватывать все меньше территорий.

С ноября было захвачено 700 квадратных километров. По состоянию на половину марта Россия смогла захватить до 40 квадратных километров территории Украины. То есть 700 – в ноябре, почти 40 – в марте,

– объяснил экс-сотрудник СБУ.

Враг имеет определенные продвижения

Иван Ступак отметил, что захватчики пытаются оккупировать территории в каждой области, насколько им это удается. В частности, в направлении Купянска, Покровска. За последнее время продвижение есть в направлении Запорожья.

Это примерно 5 километров вглубь и 10 в ширину. Они прошлись в направлении Орехова, приблизились к городу Запорожье. Там по прямой ориентировочно 35 – 40 километров. Это действительно очень близко,

– сказал он.

Напомним, спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин сообщил, что ситуация на Юге становится все более угрожающей. Россияне активизировали свои усилия на сразу нескольких направлениях. На Херсонском направлении враг начинает активизироваться. Ситуация осложняется и в Запорожье, в частности, на Гуляйпольском и Ореховском направлениях.