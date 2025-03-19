Немає інформації про те, що росіяни зібрали великі угруповання. Це 24 Каналу зауважив ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

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"Від українських розвідувальних органів, контррозвідки, західних розвідок з інтерпретацією через засоби масової інформації немає інформації про те, що Росія щось таке підготувала. Наприклад, у Криму 200 тисяч військовослужбовців. Такої інформації немає взагалі. Тому я залишаю це питання дискусійним", – підкреслив він.

За його словами, можливо, український лідер мав на увазі, що Росія продовжує наступати, тиснути. Однак з кожним місяцем ворогу вдається захоплювати все менше територій.

Від листопада було захоплено 700 квадратних кілометрів. Станом на половину березня Росія спромоглася захопити до 40 квадратних кілометрів території України. Тобто 700 – у листопаді, майже 40 – у березні,

– пояснив ексспівробітник СБУ.

Ворог має певні просування

Іван Ступак зазначив, що загарбники намагаються окуповувати території у кожній області, наскільки їм це вдається. Зокрема, у напрямку Куп'янська, Покровська. За останній час просування є у напрямку Запоріжжя.

Це приблизно 5 кілометрів вглиб і 10 в ширину. Вони пройшлися у напрямку Оріхова, наблизилися до міста Запоріжжя. Там по прямій орієнтовно 35 – 40 кілометрів. Це дійсно дуже близько,

– сказав він.

Нагадаємо, речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин повідомив, що ситуація на Півдні стає дедалі загрозливішою. Росіяни активізували свої зусилля на відразу кількох напрямках. На Херсонському напрямку ворог починає активізовуватися. Ситуація ускладнюється і на Запоріжжі, зокрема, на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.