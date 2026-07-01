Украина вновь освободила больше территорий, чем потеряла: в войне назревает перелом

В июне Украина смогла освободить больше территорий, чем потеряла в результате российских атак. Несмотря на рост числа штурмовых операций со стороны России, значительных прорывов противника на фронте зафиксировано не было.

Deep State отмечает, что динамика боевых действий начинает постепенно меняться.

Смотрите также : "Активность противника значительно снизилась", – Сирский о влиянии ударов по логистике России на фронт

Что известно о ситуации на фронте?

По итогам июня на фронте фиксируется изменение баланса в пользу Украины: освобождено больше территорий, чем потеряно в результате российских наступательных действий.

Несмотря на общий прирост оккупированных территорий со стороны России на уровне около 84 квадратных километров, этот показатель не учитывает контрдействия Сил обороны, которые частично компенсируют потери. В итоге, по оценкам аналитиков, баланс второй месяц подряд может оставаться отрицательным для российской стороны, хотя разница незначительна.

Динамика оккупации / Инфографика Deep State

В то же время фиксируется рост количества штурмовых действий примерно на 4,4%. Эксперты связывают это не только с интенсивностью, но и с характером атак, которые часто носят маломасштабный и фрагментированный характер, не приводя к достижению стратегического результата.

Отдельно отмечается, что во второй половине июня российские силы совершили локальные прорывы на отдельных участках фронта, в частности на восточном и южном направлениях. В то же время общая ситуация остается нестабильной и зависит от действий обеих сторон.

Нынешняя динамика может свидетельствовать о постепенном изменении характера боевых действий, однако делать выводы о стратегическом переломе пока преждевременно.

Что говорит Сырский об успехах ВСУ?

Александр Сырский заявил, что украинские военные продолжают активные действия на отдельных участках фронта и постепенно усиливают контроль над позициями противника.

По его словам, в мае площадь освобожденных украинскими силами территорий превысила потери более чем на 100 квадратных километров. Он отметил, что такая динамика свидетельствует о постепенном улучшении оперативной ситуации для Сил обороны.

Сырский подчеркнул, что украинские подразделения не только удерживают оборону, но и проводят активные наступательные действия на отдельных направлениях. Это позволяет постепенно истощать российские группировки и затруднять их наступательные возможности.

Эти результаты стали возможными благодаря предварительному стратегическому планированию и подготовке к кампании 2025 года. Кроме того, по его словам, это создало условия для расширения "окна возможностей" для нанесения ударов по логистике противника.

В ВСУ, по его словам, наблюдается "осторожный оптимизм" в отношении дальнейшего развития ситуации.