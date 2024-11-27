Более 200 боев на фронте, в ВСУ назвали "адское" направление: карта боевых действий 27 ноября

Российские войска продолжают массированные атаки на позиции ВСУ и мирные населенные пункты, применяя авиацию, артиллерию, ракеты и дроны-камикадзе. За сутки враг нанес более 4 тысяч обстрелов и совершил более сотни авиаударов. Наши защитники стойко держат оборону, отражая атаки на ключевых направлениях и нанося врагу значительные потери.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сводку Генштаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на утро 27 ноября, а также данные ресурса DeepStateMap.

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За прошедшие сутки российские оккупанты осуществили массированные атаки на позиции украинских подразделений и мирные населенные пункты. Враг нанес один ракетный удар, 45 авиационных ударов с использованием 76 управляемых авиабомб (КАБ) и более четырех тысяч артиллерийских обстрелов, в том числе 142 – из реактивных систем залпового огня. Для атак также привлечено около 1300 дронов-камикадзе.

Наиболее интенсивные направления боевых действий

На Харьковском направлении оккупанты совершили 5 атак, активно применяя бомбардировочную авиацию в районах Волчанска и прилегающих населенных пунктов.



На Купянском направлении враг атаковал 18 раз, пытаясь продвинуться в направлениях Григорьевки, Зеленого Гая, Сеньково, Колесниковки, Синьковки и Андреевки. Все штурмы были успешно отражены украинскими защитниками.



На Лиманском направлении российские войска совершили 21 атаку вблизи Грековки, Чернещины, Тернов, Торского и Серебрянского лесничества.



На Краматорском направлении зафиксировано 13 попыток штурма в районах Часового Яра, Белогоровки и Предтечино.



На Торецком направлении враг совершил шесть авиаударов и несколько штурмов вблизи Дилиевки, Щербиновки и Торецка.



На Покровском направлении произошло 59 атак, в частности в районах Проминя, Миролюбовки, Красного Яра и Лысовки. Сейчас именно на этом направлении ситуация самая сложная, количество атак – наибольшее.

На Кураховском направлении россияне провели 46 штурмов в направлениях Курахово, Дачного и прилегающих населенных пунктов.



На Времевском направлении враг атаковал 17 раз, сосредоточив усилия вблизи Трудового, Раздольного и Веселого Гая.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник наступательных действий не проводил, однако активно применял авиацию.

Ситуация на других направлениях

На Приднепровском направлении российские захватчики совершили пять попыток атак на позиции украинских сил. Все они были отбиты, нанеся врагу значительные потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не зафиксировано.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник продолжает обстрелы с территории России. Враг применял артиллерию и наносил авиационные удары по гражданским объектам и украинским позициям в приграничных районах.

В Курской области украинские силы продолжают операции по подрыву наступательного потенциала противника. За минувшие сутки оккупанты совершили 263 артиллерийских обстрела, пять ударов из РСЗО и 22 авиаудара с использованием 30 управляемых авиабомб.

Ответ Вооруженных Сил Украины

Несмотря на интенсивный натиск, украинские воины стойко держат оборону и наносят ощутимые потери врагу. Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесли девять точечных ударов по скоплениям личного состава, техники и военных объектов противника.

Работа ВСУ на передовой и в тылу оккупантов значительно снижает наступательный потенциал российских войск, что помогает удерживать стратегические позиции и обеспечивать безопасность мирных жителей.