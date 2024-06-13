Мы не отступили ни на метр, – военный рассказал, к каким коварным атакам прибегают оккупанты

Российские оккупанты постоянно пытаются применять различные методы. В частности, враг прибегает к банзай-атакам. Захватчики используют бронетехнику, внутри которой находится большое количество личного состава.

Однако большинство этих банзай-атак у врага проваливаются. Об этом 24 Каналу рассказал командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4 бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш.

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Враг ищет новые методы

Андрей Отченаш отметил, что для банзай-атак россияне используют боевую машину пехоты или другую бронетехнику, которая обшита в стиле "черепашек". Внутри находится большое количество личного состава. Они пытаются максимально быстро проехать к украинским позициям и как можно больше приблизиться. При этом пехота также пытается зайти на позиции ВСУ.

В большинстве случаев эта техника подрывается еще до момента подъезда к позициям украинских защитников. Поэтому большинство этих банзай-атак проваливается. Однако есть вероятность, что именно благодаря этим банзай-атакам определенному количеству личного состава врага удалось зайти в какой-то блиндаж и попытаться там закрепиться.

Наша основная задача, если у них подобная атака состоялась – не дать им закрепиться на том или ином рубеже и уничтожить или взять в плен. Последняя их такая атака привела к тому, что бойцы бригады "Рубеж" взяли примерно 20 оккупантов в плен. Насколько же огромное количество личного состава было на самой бронетехнике, сколько было убито, сколько взяли в плен. Это достаточно мощные потери,

– подчеркнул военный.

В то же время оккупанты во время этих атак пытаются найти маневры для обмана. Например, когда продолжается этот основной штурм, они еще посылают малые группы на другие участки фронта, чтобы оттянуть внимание наших бойцов.

"Все-таки враг достаточно не тупой. Они действительно в период новой современной войны ищут какие-то новые методы. К счастью, у них ничего не получается. В крайнем случае там, где держит оборону бригада "Рубеж", мы не отступили ни на метр. Всегда стараемся проводить какие-то диверсионные работы и уничтожать врага", – подчеркнул командир.

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