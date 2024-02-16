Враг давит в направлении Часового Яра, – боец ВСУ о тяжелой ситуации возле Бахмута

Бахмутское направление остается приоритетным для оккупантов. Штурмовые действия там происходят буквально круглосуточно.

Об этом 24 Каналу рассказал командир роты ударных БпАК "АХИЛЕС" 92-й ОШБ Юрий Федоренко, отметив, что Силы обороны Украины держат на этом направлении инициативу и не дают оккупантам достичь своих целей.

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Какова ситуация на Бахмутском направлении

Как отметил Федоренко, основа цель оккупантов – отбить те позиции, которые удалось деоккупировать в 2023 году. Также они хотят захватить плацдармы, которые нужны им для продвижения к Часовому Яру.

Самый сложный отрезок, по моему убеждению, это именно дорога от Бахмута до Часового Яра. В конце 2023 года противник имел там значительный тактический успех. Силам обороны тогда удалось стабилизировать ситуацию на тот момент,

– сказал военный.

Именно на этот участок оккупанты усиленно давят. Они не жалеют ни личного состава, ни бронированной техники, ни артиллерийских боеприпасов. Также оккупанты чрезвычайно активно используют беспилотники. Речь идет как о разведывательных "Орланах", так и об ударных "Ланцеты"; гражданские "Мавики" и т.п.

Относительно FPV-дронов. Противник может позволять себе на текущий момент работать в дежурном режиме с ними. То есть, не имея конкретной цели, поднимают коптер, летят на территорию, которая подконтрольна Силам обороны, и пытаются найти там цель,

– рассказал военный.

Соответственно наши защитники активно пользуются средствами РЭБ, которые помогают нейтрализовать вражеские FPV-дроны. Также продолжается работа над выявлением мест запуска беспилотников и уничтожением российских расчетов БпЛА.

Ситуация на фронте: кратко