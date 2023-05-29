На самом деле целей сейчас 2, – военнослужащий ВСУ сказал, чего Россия хочет достичь в войне

Россия уже более года определяет дедлайны захвата Украины, однако постоянно их переносит. Несмотря на все у оккупационного войска сейчас стоит 2 цели – военная и относительно гражданского населения.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов. По его словам, россияне до сих пор не поняли, что Украина будет несмотря ни на что защищать свою землю.

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Цели россиян в войне против Украины

Сазонов считает, что российские оккупанты сейчас имеют 2 цели в этой войне. В первую очередь военная – удержать сухопутный коридор, не дать ВСУ освободить Крым и захватить всю Донецкую область.

Также захватчики хотят заставить украинцев отказаться от защиты своей земли и подписать мир на условиях России, убежден политолог. Однако враг до сих пор не понял, что наш народ не будет просить о капитуляции, а наоборот – будет защищать свою землю.

Наше ПВО работает все лучше, сбивает большое количество целей. Я считаю, что надо договариваться с союзниками о таком оружии, которое позволит не сбивать летящие к нам ракеты, а бить по аэродромам, где цели (россиян – 24 Канал) базируются,

– сказал он.

Сазонов о целях россиян в войне против Украины: смотрите видео

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