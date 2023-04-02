Часто удается вводить врага в заблуждение: какие действия оккупантов играют на руку ВСУ

Россия стремится захватить Украину и использует для этого разные тактики и резервы. Нельзя недооценивать возможности врага, который постоянно пытается усиливаться. Однако ВСУ удалось уничтожить некоторые группировки российских войск на 50 – 70%.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал командир роты 92 ОМБр Юрий Федоренко. По его словам, сейчас эти группировки доукомплектовываются мобилизованными с посредственным уровнем подготовки.

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"Задачи им ставят, как для высокого класса подготовки. Эти бригады не могут выполнять поставленные для них задачи, что играет на руку ВСУ. К их тактике ведения боевых действий мы также быстро привыкли. Часто удается вводить противника в заблуждение, что дает тактическое преимущество на поле боя", – заметил он.

Тактика россиян на поле боя

Федоренко отметил, что на поле боя оккупанты применяют разные тактики. Также Россия бросает на фронт "микс" регулярных войск, вагнеровцев, кадыровцев. Поэтому у россиян есть проблемы в коммуникации между группировками.

Командир роты 92 ОМБр подчеркнул, что нельзя недооценивать противника. В частности, россияне пытаются усовершенствовать свое вооружение.

Относительно БпЛА противник пытается перенять опыт ВСУ: упрощение коммуникации между экипажами, которые проводят разведку, огневыми средствами, пушками. Россия дополнительно развивает на государственном уровне серийное производство БПЛА. К примеру, "Орлан-10", "Ланцет", "Куб",

– сказал Федоренко.

Федоренко о ситуации на поле боя: смотрите видео

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