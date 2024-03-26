Где происходят самые интенсивные бои: Жданов назвал 4 горячих направления

За прошедшие сутки ситуация на поле боя несколько стабилизировалась, нет сдвигов ни в одну сторону линии фронта. Однако самым горячим направлением является Новопавловское, где оккупанты пытаются прорвать оборону, чтобы зайти в тыл группировки ВСУ в Угледаре.

Также самые интенсивные бои продолжаются на Авдеевском, Лиманском и Бахмутском направлении. Это 24 Каналу отметил военный эксперт Олег Жданов.

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"Самыми горячими остается Новопавловское, бывшее Угледарское направление, где они пытаются прорвать оборону, чтобы зайти в тыл нашей группировки в Угледаре. Также Авдеевское, Лиманское и Бахмутское направления. Вот так по снижению интенсивности я бы расставил оперативные направления", – сказал военный эксперт.

Ситуация на других направлениях

Олег Жданов отметил, что на Ореховском направлении есть интенсивность боев, но не такая высокая. На Купянском направлении активность врага есть, но на сегодня она снизилась фактически до минимума.

За одни сутки нельзя сказать, что уже стабилизировалось. Поэтому в начале месяца мы считали, что стабилизировалась внутри. Вторая декада марта оказалась довольно активной в плане боевых действий со стороны противника. Поэтому сегодня есть тенденция к тому, что более-менее стабильная ситуация. Хотя четыре горячих направления остаются и на сегодня,

– подчеркнул он.

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