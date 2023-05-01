Россияне на двух направлениях переходят в глухую оборону, – полковник запаса ВСУ

Российские войска продолжают отчаянные попытки захватить Бахмут. Правда, успехом они не завершаются.

Несмотря на это, в ближайшие несколько недель давление будет сохраняться. Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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Будут давить техникой

По словам Свитана, россиянам до взятия Бахмута – как до Киева раком. А задача выйти на границу Донецкой области вообще нереальна. У захватчиков нет соответствующих сил и средств, говорит полковник запаса, и не будет несколько лет.

Бахмут мы однозначно удержим до нашего наступления. Но будет тяжело, давление не уменьшится,

– подчеркивает военный эксперт.

Захватчики переходят в режим глухой обороны только на двух направлениях – Херсонский и Запорожский фронт. Что касается Донецкого и Луганского, туда россияне подтягивают технику, будут разворачиваться боевые порядки по полям.

"В ближайшее время мы начнем двигаться на других участках фронта, но на Луганском и Донецком направлениях нам придется выдерживать давление российских войск еще и с помощью техники", – подытожил Свитан.

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