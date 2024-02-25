Не с Купянском, – Буданов назвал направление, на котором сейчас "есть проблемы"
Оккупационная армия пытается давить на Востоке Украины. Россиянам после нескольких месяцев штурмов удалось захватить Авдеевку. Сейчас враг активно атакует на Купянском направлении и стремится вернуться в деоккупированный город.
В Киеве 25 февраля проходит большой форум "Украина.2024". Участие в мероприятии приняли все представители политического и военного руководства страны, в частности глава ГУР МО Кирилл Буданов. Он рассказал, на каком направлении сейчас Украина имеет определенные трудности.
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Где напряженная ситуация
Журналист поинтересовался, какая ситуация на Купянском направлении, ведь враг активизировался там. Однако Буданов сказал, что с Купянском как раз нет сильных проблем, в отличие от Авдеевского направления.
По словам главы ГУР, Купянск – это эхо всех тех экспертов, которые, не понимая ситуацию, говорят очень много.
Стратегическая цель России не изменилась,
– заметил Буданов.
Враг, по-прежнему, пытается уничтожить украинскую государственность. Кремль понял, что военным путем не удастся это осуществить, поэтому пробует другие способы.
Военная цель агрессора остается неизменной – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.
В течение 2022 года россияне не смогли этого сделать, так же и в 2024 году не смогут. Украине нужно много дальнобойного оружия. Это позволит переломить ситуацию, которая сейчас сложилась с определенной стагнацией,
– добавил глава ГУР МО.
Кроме этого, Буданов отметил, что россияне уже не так уверены в себе, когда у них все было нормально и напомнил, что последний раз удары по Москве наносились в 1943 году.
Ситуация на Авдеевском направлении
- Представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий 23 февраля сообщил, что украинским военным удалось вернуть несколько позиций в районе Авдеевки. Кроме этого, они взяли в плен более 10 оккупантов.
- Сейчас враг на Авдеевском направлении пытается развивать наступательные действия в районах сел Орловка, Северное, Первомайское, Невельское, а также пытается штурмовать в направлении села Ласточкино.
- К слову, Владимир Зеленский сказал, что для России взятие Авдеевки является самым большим достижением за девять месяцев войны.