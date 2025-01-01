Заявления, что фронт сыпется: Наев объяснил, что происходит на самом деле

В соцсетях часто можно услышать то, что фронт в Украине сыпется. Однако это выражение является языком гражданского человека.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова генерал-лейтенанта Сергея Наева в интервью NV.

К теме Оккупировали 4 города: в ISW оценили темпы продвижения россиян в 2024 году и являются ли они критическими

Наев рассказал о ситуации на фронте

Сергей Наев объяснил, что сейчас враг ведет наступательные действия, в частности он обладает стратегической инициативой по всей линии фронта и превосходит Силы обороны Украины.

В целом соотношение 1:2,5, а на направлениях главного удара, в частности на Покровском, – 1:3. Враг превосходит втрое по своему потенциалу наши войска,

– сказал генерал.

Он также подчеркнул, что враг имеет наработки на тех направлениях, где он сосредотачивает свои усилия, а Силы обороны пытаются его сдерживать. Но не везде нашим воинам получается это сделать.

Наев также рассказал, что сейчас Россия сосредотачивает усилия своей армии на Покровском и на Курском направлении с задачами.

"На Покровском направлении – выйти на административную границу Донецкой области, в дальнейшем они должны выполнить свою первую стратегическую задачу – овладение Донецкой и Луганской областями", – объяснил генерал.

А на Курском направлении россияне пытаются вытеснить наши войска и в дальнейшем, если будет способствовать этому обстановка, создать буферную зону путем наступления на нашу Сумскую область.

К слову, Сергей Наев также высказался относительно опасности продвижения России к таким украинским городам, как Харьков, Днепр, Запорожье и Херсон, в 2026 году. По словам генерала, для того, чтобы выполнить эти задачи, необходимо сначала выполнить то, над чем оккупанты работают сейчас.