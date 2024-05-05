"Враг атакует по всей линии фронта": в ВСУ рассказали о текущей ситуации на поле боя

Враг продолжает свои попытки в захвате украинских земель. Так, в течение последней недели ситуация обострилась сразу на трех направлениях фронта в Украине.

По состоянию на сейчас российские захватчики активно атакуют в районе Бахмута, Авдеевки и Новопавловки, которые расположены в Донецкой области. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

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Враг имеет тактические успехи на некоторых участках фронта

Как рассказал Волошин, "горячими" направлениями сейчас являются Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское. По его словам ситуация на фронте за последнюю неделю "относительно обострилась". Сейчас продолжаются тяжелые бои, но ситуация контролируется Вооруженными Силами Украины.

Представитель ОСУВ "Хортица" также отметил, что российские захватчики пытаются перехватить стратегическую инициативу, а также прорвать линию фронта. Оккупанты сосредоточили свои усилия именно на трех вышеупомянутых направлениях, создав определенное преимущество в силах и средствах.

Враг также атакует по всей линии фронта, а на некоторых направлениях имеет тактические успехи. Но в последнее время происходит динамическое изменение обстановки,

– подчеркнул Волошин.

Он добавил, что в то же время российская армия не прекращает попыток штурмовать позиции украинских защитников, используя различные виды вооружения, среди которых – артиллерия, танки и беспилотники.

"Также за последние дни враг активно стал использовать авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов", – уточнил спикер.

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