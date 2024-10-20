Где враг пытается прорвать оборону, сколько атак отбили ВСУ: карта боевых действий на 20 октября

За прошедшие сутки произошло 164 боевых столкновения. Российские захватчики пытаются прорвать нашу оборону.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Что происходит на фронте, передает 24 Канал.

Обратите внимание Ситуация на Курщине остается под контролем ВСУ, несмотря на попытки врага перехватить инициативу

Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении произошло 8 боевых столкновений в районах Волчанска и Старицы.

На Купянском – 16 атак. Силы обороны отражали штурмовые действия агрессора возле Кучеровки, Колесниковки, Кругляковки и Лозовой.

На Лиманском направлении оккупанты атаковали 11 раз неподалеку Новомихайловки, Грековки, Тернов и Серебрянки.

Ситуация на фронте: смотрите карту

На Краматорском – 3 в районах Андреевки, Предтечиного и Ступочек.

На Торецком – враг совершил 4 атаки неподалеку Торецка, Щербиновки и в направлении Александро-Шультино.

На Покровском направлении защитники отбили 27 штурмовых действий в районах Миролюбовки, Луча и Селидово. Там российские захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.



"Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Селидово", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите карту

На Кураховском – Силы обороны отбили 60 российских атак у Звездного, Новодмитровки, Желанного Второго, Горняка, Георгиевки, Максимильяновки, Антоновки и Катериновки, где оккупанты пытались прорвать оборону наших войск.

Что происходит на Кураховском направлении: смотрите карту

На Времовском – враг совершил 6 штурмовых действий неподалеку Новоукраинки и Богоявленки.

На Ореховском – дважды пытался продвинуться вблизи Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении произошло 6 боестолкновений в островной зоне дельты Днепра. Агрессор успеха не имел.

На Северском и Гуляйпольском – ситуация существенных изменений не претерпела.

На Волынском и Полесском – признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Тем временем российская авиация бьет по своей же территории. Так, за минувшие сутки вражеские самолеты нанесли 46 авиаударов, сбросив при этом 72 КАБа.

На границе с Черниговской и Сумской областями враг сохраняет военное присутствие, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России. Кроме того, проводит диверсионно-разведывательную деятельность и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения,

– подчеркнули в Генштабе.

Отметили, что за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1340 человек. Также наши воины обезвредили 12 танков, 39 боевых бронированных машин, 17 артиллерийских систем. Кроме того, 57 БПЛА оперативно-тактического уровня, крылатую ракету, 41 автомобиль и 3 единицы специальной техники врага.