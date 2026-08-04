Пока Россия хвастается "успехами", Украина наступает: обзор ситуации на фронте от ISW

Российские войска продолжают наступательные действия сразу по нескольким направлениям, однако значительная часть заявлений Москвы о новых захватах не находит подтверждения. В то же время украинские силы не только сдерживают атаки противника, но и проводят успешные контратаки.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ( ISW).

Какова ситуация на фронте?

Сумское направление

На севере Сумской области российские подразделения провели очередную инфильтрационную операцию. Геолокационные данные свидетельствуют, что украинские военные нанесли удары по российским группам вблизи Коренка после их попытки проникновения.

Оккупанты продолжают имитировать наступательные действия, не имея реального контроля над территорией. Еще одним примером такой тактики стала попытка дистанционно установить российский флаг на многоэтажном здании в Великой Писаревке с помощью беспилотника. Украинские военные быстро уничтожили флаг.

Подобные постановочные акции нужны российскому военному руководству для создания иллюзии продвижения и демонстрации успехов Кремля.

Харьковское направление

Министерство обороны России заявило о захвате Белого Колодца и Устиновки в Харьковской области. Впрочем, ISW отмечает, что эти утверждения остаются неподтвержденными.

Более того, даже российские военные блогеры поставили под сомнение официальную информацию. По их словам, Белый Колодец до сих пор не находится под полным контролем оккупантов, а командиров могли устранить после использования смонтированных с помощью искусственного интеллекта видеороликов с якобы установкой российского флага.

Также сообщается, что Устиновка пока остается "серой зоной", а российские чиновники могли преждевременно объявить о ее захвате.

В то же время украинские беспилотники продолжают эффективно действовать в тыловых районах противника. Только за последние сутки было уничтожено несколько российских танков еще до их выхода на передовую. Пресс-секретарь 2-го корпуса Нацгвардии сообщил, что украинские силы одновременно ведут оборонительную операцию вблизи Харькова и наступательные действия на Купянском направлении.

Купянское направление

Российские войска продолжают атаки в районе Купянска. Несмотря на заявления российских блогеров о продвижении в центре города и Купянске-Вузловом, независимых подтверждений этим сообщениям нет.

В то же время украинские военные уничтожили редкую российскую самоходную артиллерийскую установку 2С44 "Гиацинт-К". Это лишь второй подтвержденный случай ликвидации такой системы с начала полномасштабной войны.

Славянско-Краматорское направление

Россия продолжает массированно обстреливать Славянск и Краматорск. Такие удары направлены не только на нанесение ущерба гражданскому населению, но и на постепенное разрушение городской инфраструктуры в преддверии возможных будущих наступательных операций.

В результате последних атак в Славянске повреждено не менее 15 жилых домов, а в Краматорске возникли пожары.

Константиновское направление

На участке Константиновка – Дружковка российские войска продолжают наступательные действия. Российские источники заявляют о продвижении в непосредственной близости от нескольких населенных пунктов и даже о входе в Алексеево-Дружковку. Впрочем, ISW не подтверждает эти сообщения и отмечает, что достоверных доказательств продвижения пока нет.

Покровское направление

На Покровском направлении российские подразделения продолжают использовать небольшие инфильтрационные группы. Одна из них проникла в Мирное, однако украинские военные оперативно нанесли удар по зданию, которое использовали россияне.

ВСУ также сообщают, что противник постоянно модернизирует свои беспилотники, почти ежедневно меняя их частоты для обхода украинских средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, Россия увеличивает применение управляемых авиабомб, в частности по населенным пунктам вблизи линии фронта.

Новопавловское направление

Именно на этом участке фронта ISW отмечает наиболее заметные успехи украинских сил. По данным военного обозревателя Константина Машовца, ВСУ с середины июля постепенно освобождают территории.

Сообщается о продвижении вблизи Филии, Грушевского, Дачного, Мирного, Воскресенки, Малиевки, Новогригоровки, Рыбного и других населенных пунктов. Ряд российских диверсионных групп был вынужден отступить, а украинские силы постепенно выходят на новые рубежи.

Запорожское направление

На западе Запорожской области российские войска не смогли добиться подтвержденных успехов. В то же время оккупанты нанесли удар управляемыми авиабомбами по мосту в Орехове, который является важной логистической артерией.

Кроме того, российские военные блогеры открыто критикуют оккупационные власти Запорожской области за ложные заявления о якобы безопасной логистике.

Ситуация на фронте / Карты ISW



Напомним, в июле 2026 года российская армия понесла самые большие потери в живой силе с начала года. Силы обороны ликвидировали 42 860 оккупантов. Этот показатель стал рекордным среди всех месяцев 2026 года и свидетельствует о высокой интенсивности боевых действий на фронте.