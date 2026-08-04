Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Яка ситуація на фронті?

Сумський напрямок

На півночі Сумської області російські підрозділи здійснили чергову інфільтраційну операцію. Геолокаційні матеріали свідчать, що українські військові завдали ударів по російських групах поблизу Коренка після їхньої спроби проникнення.

Окупанти продовжують імітувати наступальні дії без реального контролю над територією. Додатковим прикладом такої тактики стала спроба дистанційно встановити російський прапор на багатоповерхівці у Великій Писарівці за допомогою безпілотника. Українські військові швидко ліквідували прапор.

Подібні постановочні акції потрібні російському військовому керівництву для створення ілюзії просування та демонстрації успіхів Кремля.

Харківський напрямок

Міністерство оборони Росії заявило про захоплення Білого Колодязя та Устинівки на Харківщині. Втім, ISW наголошує, що ці твердження залишаються непідтвердженими.

Щобільше, навіть російські військові блогери поставили під сумнів офіційну інформацію. За їхніми словами, Білий Колодязь досі не перебуває під повним контролем окупантів, а командирів могли усунути після використання змонтованих за допомогою штучного інтелекту відео з нібито встановленням російського прапора.

Також повідомляється, що Устинівка наразі залишається "сірою зоною", а російські чиновники могли передчасно оголосити про її захоплення.

Водночас українські безпілотники продовжують ефективно працювати по тилових районах ворога. Лише за останню добу було знищено кілька російських танків ще до їхнього виходу на передову. Речник 2-го корпусу Нацгвардії повідомив, що українські сили одночасно ведуть оборонну операцію поблизу Харкова та наступальні дії на Куп'янському напрямку.

Куп'янський напрямок

Російські війська продовжують атаки біля Куп'янська. Попри заяви російських блогерів про просування в центрі міста та Куп'янську-Вузловому, незалежних підтверджень цим повідомленням немає.

Водночас українські військові знищили рідкісну російську самохідну артилерійську установку 2С44 "Гіацинт-К". Це лише другий підтверджений випадок ліквідації такої системи з початку повномасштабної війни.

Слов'янсько-Краматорський напрямок

Росія продовжує масовано обстрілювати Слов'янськ і Краматорськ. Такі удари мають на меті не лише завдати шкоди цивільному населенню, а й поступово руйнувати міську інфраструктуру перед можливими майбутніми наступальними операціями.

Внаслідок останніх атак у Слов'янську пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків, а у Краматорську виникли пожежі.

Костянтинівський напрямок

На ділянці Костянтинівка – Дружківка російські війська продовжують наступальні дії. Російські джерела заявляють про просування одразу біля кількох населених пунктів та навіть про вхід до Олексієво-Дружківки. Втім, ISW не підтверджує цих повідомлень і зазначає, що достовірних доказів просування наразі немає.

Покровський напрямок

На Покровському напрямку російські підрозділи продовжують використовувати невеликі інфільтраційні групи. Одна з них проникла до Мирного, однак українські військові оперативно завдали удару по будівлі, яку використовували росіяни.

ЗСУ також повідомляють, що противник постійно модернізує свої безпілотники, майже щодня змінюючи їхні частоти для обходу українських засобів радіоелектронної боротьби. Крім цього, Росія збільшує застосування керованих авіабомб, зокрема по населених пунктах поблизу лінії фронту.

Новопавлівський напрямок

Саме на цій ділянці фронту ISW відзначає найпомітніші успіхи українських сил. За даними військового оглядача Костянтина Машовця, ЗСУ з середини липня поступово звільняють території.

Повідомляється про просування поблизу Філії, Грушівського, Дачного, Мирного, Воскресенки, Маліївки, Новогригорівки, Рибного та інших населених пунктів. Низка російських диверсійних груп була змушена відступити, а українські сили поступово виходять до нових рубежів.

Запорізький напрямок

На заході Запорізької області російські війська не змогли досягти підтверджених успіхів. Водночас окупанти завдали удару керованими авіабомбами по мосту в Оріхові, який є важливою логістичною артерією.

Крім того, російські військові блогери відкрито критикують окупаційну владу Запорізької області за неправдиві заяви про нібито безпечну логістику.

Ситуація на фронті / Карти ISW



Нагадаємо, у липні 2026 року російська армія зазнала найбільших втрат у живій силі від початку року Сили оборони ліквідували 42 860 окупантів. Цей показник став рекордним серед усіх місяців 2026 року та свідчить про високу інтенсивність бойових дій на фронті.