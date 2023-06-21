Ночная атака дронами, взрывы на Хмельнитчине: хронология 483 дня войны

В Украине длится 483-й день полномасштабного вторжения России. Вооруженные Силы Украины мужественно борются за нашу землю, а оккупанты – несут безумные потери.

О новых военных преступлениях россиян и борьбе украинцев против агрессора – рассказывает 24 Канал.

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Вчера, 20 июня, в 13:32 и 17:38 враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.За 20 июня россияне убили еще 2 жителей Донецкой области: в Дружбе и селе Константиновка. Еще 1 человек в области за сутки получил ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.В Херсонской области за минувшие сутки противник совершил – 72 обстрела, выпустив 345 снарядов из минометов, артиллерии, ПТРК, БПЛА, "Градов" и авиации. По городу Херсону враг выпустил 15 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию СТО и здания двух учебных заведений в Херсоне. Из-за агрессии два человека погибли, еще 8 – получили ранения.За минувшие сутки, 20 июня, Силы обороны Украины приземлили 4 вражеских разведывательных беспилотника разных типов. Авиация Воздушных Сил совершила десятки самолетовылетов, нанесла удары по позициям, технике, тылам оккупационных войск, в том числе авиационными средствами поражения, предоставленными западными партнерами.В Воздушных силах сообщили, что ночью 21 июня враг нанес удар с северного направления ударными дронами иранского производства "Shahed-136/131". Все 6 дронов-камикадзе уничтожены силами и средствами Воздушных сил в Хмельницкой области.Оккупанты активно распространяют информацию об эвакуации на случай прорыва ВСУ, сообщили в Генштабе ВСУ. Так, в Геническе на мобильные телефоны коллаборантов поступают сообщения с подробными инструкциями и координатами точек эвакуации, что, в свою очередь, вызывает панические настроения.Поздно вечером 20 июня враг дважды ударил по Марганецкой громаде Никопольского района. Атаковал с тяжелой артиллерии и беспилотника. Последствия ударов еще уточняются. К счастью, люди уцелели.Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 3 пункта управления, 1 район сосредоточения личного состава и военной техники, 3 станции РЭБ, 18 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и еще 6 важных объектов противника.Авиация сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 3 – по его зенитно-ракетным комплексам. Также нашими защитниками были уничтожены 4 разведывательных БПЛА противника.По предварительной информации, из-за попадания обломков повреждено здание в одной из громад Хмельницкого района. Там возник пожар.В Хмельницкой области были слышны взрывы, сообщили в ОВА."Шахеды" в эту ночь двигают к Западу – тревога уже в Тернопольской области.Воздушная тревога была объявлена в Сумской и Полтавской областях. Через несколько минут Воздушные Силы сообщили, что в этих регионах зафиксировали движение нескольких ударных БпЛА типа "Шахед". Позже сирена начала раздаваться уже и в других многих регионах.Пентагон провел аудит по военной помощи Украине со стороны США и выявил несоответствие оценочной и реальной стоимости предоставленного оборудования. В общем, таким образом для Украины "нашлось" еще 6,2 миллиарда долларов.