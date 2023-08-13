Россия готовит гуманитарную катастрофу, уничтожение вражеского склада: хронология 536 дня войны

По состоянию на 13 августа в Украине длится 536-й день полномасштабного вторжения России. Захватчики несут колоссальные потери на фронте, а наши защитники – мужественно борются за наши территории.

О главных новостях за 13 августа, борьбе украинцев против агрессора и новых военных преступлениях оккупантов – пишет 24 Канал.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 зенитно-ракетный комплекс, 1 склад боеприпасов, 1 станцию радиоэлектронной борьбы и 3 артиллерийских средства на огневой позиции противника.Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.ЕС передал Киеву пока только 223,8 тыс. артснарядов – это меньше четверти запланированного количества, рассказал спикер ЕС Петера Стано. Весной страны-члены ЕС обещали увеличить поставки боеприпасов из-за их нехватки в ВСУ. Всего в рамках плана Украина должна была получить миллион артснарядов в течение года.В ночь на 13 августа было крайне беспокойно на оккупированной части Херсонской области. Мониторинговые каналы сообщают, что там произошли взрывы. По имеющейся информации, целью стал, вероятно, склад с боекомплектом. Он расположен под временно оккупированными Алешками на левом берегу Херсонской области.Россияне продолжают наносить ракетные удары по Украине. В нашем государстве готовятся к тому, что целями врага снова могут стать объекты энергетической инфраструктуры, сообщил Андрей Ермак. Так, глава ОП отметил, что Россия стремится в Украине создать гуманитарную катастрофу.В России пытаются создать свою версию "Шахедов". Собственно, россияне пытались заверить, что "Герани" – их версия иранских "Шахедов". Но Conflict Armament Research (CAR) обнаружила, что это иранские Shahed-131 и Shahed-136. Просто на них нанесли лейбу, чтобы в Кремле заявляли, что они выпущены на территории страны-агрессорки. В прошлом же месяце исследователи CAR получили обломки двух российских "Герань-2". Ими враг также атаковал Украину. И подробный анализ этих дронов свидетельствует, что в России "начали производить и использовать отечественную версию "Шахедов".