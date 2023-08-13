Про головні новини за 13серпня, боротьбу українців проти агресора та нові воєнні злочини окупантів – пише 24 Канал. Дивіться такожНа Кримському мосту – вибухи, а під Калінінградом розбився Су-30: хронологія 535 дня війни 6:44Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 зенітно-ракетний комплекс, 1 склад боєприпасів, 1 станцію радіоелектронної боротьби та 3 артилерійських засоби на вогневій позиції противника. 6:30Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. 6:15 ЄС передав Києву поки лише 223,8 тис. артснарядів – це менше чверті від запланованої кількості, розповівречник ЄС Петера Стано. Навесні країни-члени ЄС обіцяли збільшити постачання боєприпасів через їхню нестачу у ЗСУ. Всього, у рамках плану, Україна мала отримати мільйон артснарядів впродовж року. 4:01У ніч проти 13 серпня було вкрай неспокійно на окупованій частині Херсонської області. Моніторингові канали повідомляють, що там сталися вибухи.За наявною інформацією, ціллю став, ймовірно, склад з боєкомплектом. Він розташований під тимчасово окупованими Олешками, що на лівому березі Херсонської області. 1:43Росіяни продовжують завдавати ракетних ударів по Україні. У нашій державі готуються до того, що цілями ворога знову можуть стати об'єкти енергетичної інфраструктури, повідомив Андрій Єрмак.Так, глава ОП зазначив, що Росія прагне в Україні створити гуманітарну катастрофу. 0:32 УРосії намагаються створити власну версію "Шахедів".Власне, росіяни намагалися запевнити, що "Герані" – їхня версія іранських "Шахедів". Але Conflict Armament Research (CAR) виявила, що це таки іранські Shahed-131 і Shahed-136. Просто на них нанесли лейбу, щоб у Кремлі заявляли про те, що вони випущені на території країни-агресорки.Минулого ж місяця дослідники CAR отримали уламки двох російських "Герань-2". Ними ворог також атакував Україну. І детальний аналіз цих дронів свідчить, що у Росії "почали виробляти та використовувати вітчизняну версію "Шахедів".