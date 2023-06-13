Ночная атака Украины, циничный удар по дому в Кривом Роге: хронология 475 дня войны

В Украине длится 475-й день полномасштабного вторжения России. Вооруженные Силы мощно борются с российским врагом, а оккупанты – несут безумные потери на фронте.

Какая ситуация на поле боя и на дипломатическом фронте – читайте в материале 24 Канала.

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С 24 февраля 2022 года – погибли 216 650 российских захватчиков. За минувшие сутки – уничтожено еще 470 оккупантов.Из-за подтопления Херсона в течение суток погибли два человека, сообщили в ОВА.За 12 июня россияне убили 1 жителя Донецкой области – в Константиновке. Еще 5 человек в области получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.В Херсонской области за минувшие сутки противник совершил – 39 обстрелов, выпустив 177 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 8 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; учреждение дошкольного образования и здание магазина в Херсоне.В Кривом Роге также побито и автомобильное предприятие. Загорелась грузовая техника. Пламя уже потушили. Разрушена хозяйственная постройка. Кроме того, повреждения есть в спасательном подразделении. Всюду работают соответствующие службы. Последствия этой циничной атаки уточняются.В Кривом Роге до сих пор горят квартиры с первого по пятый этажи. Огонь охватил 700 квадратных метров. Его тушат спасатели. Также трое пострадавших – на частном предприятии. Их госпитализировали. Вероятно, под завалами разбитого состава есть люди. Их ищут спасатели. Побиты 6 легковых машин. Еще 4 травмированных – на другой локации. Там горели здание и авто. Пожар уже был потушен.Под завалами многоэтажки в Кривом Роге могут находиться еще 7 человек, заявил глава Криворожской ГВА.В Днепропетровской ОВА сообщили, что зафиксирован удар по Кривому Рогу. Три крылатые ракеты сбило ПВК "Восток", но есть и прилеты. Повреждены гражданские объекты. К сожалению, повреждена пятиэтажка. Предварительно, погибли трое ее жителей. 25 человек ранены, из них 19 – в больнице. Под завалами есть еще люди.

Последствия удара в Кривом Роге / фото ОВА

В Генштабе ВСУ рассказали, что предварительно враг применил 14 крылатых ракет Х-101/555, из которых 10 были уничтожены противовоздушной обороной. Также враг нанес авиационный удар 4 "Шахедами", 1 – уничтожен нашими защитниками.Враг совершил атаку БПЛА "Шахед" на объекты гражданской инфраструктуры Харькова. Предварительно, в одном случае пострадало коммунальное предприятие в Киевском районе, а в другом случае – складское помещение в Салтовском, где в результате взрыва произошел пожар. На местах прилетов работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется.В Днепропетровской ОВА сообщили, что в результате ракетного удара по многоэтажке Кривого Рога есть погибшие и раненые. Информация уточняется.



Последствия удара по Кривому Рогу / фото ОВА

В Кривом Роге в Днепропетровской области в жилой многоквартирный дом попала российская ракета. В соседних домах также есть повреждения, вылетели стекла.По информации КГВА, враг применил крылатые ракеты Х-101/555, однако все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг столицы уничтожены. Информации о жертвах или разрушениях не было.В Киеве и области работает ПВО.Сирены начали выть на Юге. Вскоре карта воздушных тревог "краснела", пока во всех областях Украины не начали предупреждать о ракетной или дроновой атаке.