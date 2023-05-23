Ночная атака дронами, критическая стадия полномасштабного вторжения: хронология 454 дня войны

По состоянию на 23 мая в Украине длится 454-й день полномасштабного вторжения. Вооруженные Силы Украины мужественно защищают нашу страну и дают отпор оккупантам.

Какая ситуация на поле боя и в дипломатической сфере – читайте в материале 24 Канала.

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За прошедшие сутки враг массированно обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского, Изюмского и Чугуевского районов из ствольной артиллерии, РСЗО и используя ракетное вооружение.В Воздушных силах заявили, что ночью на разных направлениях уничтожены 6 вражеских ударных БПЛА "Shahed-136/131" и два разведывательных БпЛА "Мерлин-ВР".За минувшие сутки противник совершил – 61 обстрел, выпустив 373 снаряда из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, ПТРК, БПЛА и авиации в Херсонской области. Город Херсон враг обстрелял 6 раз (16 снарядов). Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и здания завода в Херсоне и предприятия в Бериславском районе. Из-за российской агрессии один человек погиб, еще 3 – получили ранения.За 22 мая россияне убили 1 жителя Донецкой области – в Нью-Йорке. Еще 5 человек в области получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.Во временно оккупированном Бердянске оккупационные власти поручили коллаборантам вывезти культурные ценности из музея имени Исаака Бродского в Россию. В первую очередь, поручено вывозить самые ценные экспонаты – картины известных художников Айвазовского, Бенуа и других.Дмитрий Кулеба заявил, что Украина призывает мир сосредоточиться на принятии и воплощении собственного мирного плана – "формулы мира", объявленной в ноябре 2022 года, вместо продуцирования большого количества альтернатив. По его словам, с марокканским визави Нассером Буритой обсудил "разнообразные предложения, появляющиеся как грибы после дождя, о том, как восстановить мир в Украине".22 мая в 16:00 враг совершил артиллерийский обстрел по акватории Очаковской громады Николаевской области. Без пострадавших и разрушений.На Днепропетровщине ночь прошла без вражеских атак.ВСУ уже уничтожили 204 360 оккупантов. За прошедшие сутки – еще 480 солдат.



Актуальные потери россиян / Генштаб ВСУ

Сообщается о взрывах в Херсоне.В Воздушном командовании "Юг" подтвердили, что ночью 23 мая в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 2 вражеских ударных БПЛА "Shahed-136/131". Также 22 мая в Херсонской области уничтожен один разведывательный БпЛА "Мерлин-ВР".Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления, 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, 4 боеприпаса, 11 артиллерийских средств, радиолокационную станцию и 3 станции радиоэлектронной борьбы российских оккупантов.Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 по зенитно-ракетным комплексам. Наши защитники за прошедшие сутки уничтожили 4 крылатых ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555, российский ударный вертолет Ми-24, 23 ударных дронов "Shahed" и 9 вражеских разведывательных БПЛА.В Генштабе ВСУ сообщили, что этой ночью враг задействовал для ударов в 4 "Шахеда" – все сбито. Информация уточняется.ВСУ взяли Бахмут в полуокружение. Майор ВСУ в запасе, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман считает, что это позволяет украинским защитникам держать город под огневым контролем. Вскоре наемники ЧВК "Вагнера" в Бахмуте могут оказаться в полном окружении, а также наши военные подрезают пути снабжения оккупантов.Объявлена воздушная тревога в нескольких областях. Сообщают, что летают "Шахеды".У США есть информация, что ЧВК "Вагнера" пробуют доставлять оружие своим войскам через Мали. Как сообщает Госдеп, ряд компаний пытались приобрести военные системы через иностранных поставщиков. Однако пока нет признаков, что им удалось совершить такую покупку.Риши Сунак после саммита G7 заявил, что война входит в критическую стадию. В то же время, отметил, что Британия продолжит поддерживать нас.В центре Белгорода раздался мощный взрыв. Сообщают о прилетах по ФСБ и МВД.