Ночная атака Украины, взрывы в Киевской и Одесской областях: хронология 488 дня войны

В Украине длится 488-й день полномасштабного вторжения России. Наши Вооруженные Силы мощно уничтожают врага, а тот – несет огромные потери на фронте.

О главных событиях за 26 июня, борьбе украинцев против российского агрессора и новых военных преступлениях оккупантов – рассказывает 24 Канал.

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25 июня в 7:59 и 8:05 обстрелам подвергся город Очаков Очаковской громады. В результате возник пожар хозяйственного здания в жилом секторе. Возгорание было оперативно ликвидировано. Также в 10:12 враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.В Никопольском районе враг из тяжелой артиллерии трижды обстрелял Никополь и Марганецкую громаду. Без потерь. Последствия уточняются.В Херсонской области за минувшие сутки противник совершил 95 обстрелов, выпустив 644 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, беспилотников и авиации. В городе Херсон враг выпустил 17 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов. Из-за агрессии 1 человек погиб, 7 – получили ранения.Наталья Гуменюк рассказала, что ночью враг атаковал именно Одесскую область "Калибрамы" и "Шахедами". Последствия этого обстрела – уточняются. Однако известно, что по меньшей мере два "Калибра" были уничтожены на подлете с моря в прибрежную зону. Вместе с тем силы ПВО мощно отработали по беспилотникам, в результате чего в определенных домах выбило окна, но никто, к счастью, не пострадал.Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях – в течение суток произошло 36 боевых столкновений.За прошедшие сутки противник нанес ракетный удар по территории Украины – задействовал 6 зенитных управляемых ракет с С-300 по гражданским объектам на территории Запорожской области. Кроме того, нанес 33 авиационных удара, также совершил более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня.Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения личного состава и военной техники, 4 состава боеприпасов, станцию РЭБ, 10 артиллерийских подразделений на огневых позициях и еще 3 важных цели противника.Авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также нашими защитниками было уничтожено 6 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.Местные СМИ сообщают о взрывах в Херсоне. На месте начался пожар.Воздушные силы сообщают об угрозе пусков ракет "Калибр" с Черного моря. Сообщается также о звуках взрывов в Одессе.Воздушные силы ВСУ предупредили жителей Одесской области. В роде войск отметили, что оккупанты могут атаковать область дронами-камикадзе с южного направления.В Киевской области сообщили о взрывах. Несколькими минутами ранее Воздушные силы предупредили жителей региона о возможной атаке дронами-камикадзе "Шахед".СМИ снова сообщили, что в Одесской области раздаются взрывы. Работает ПВО.Воздушные силы предупредили жителей Черкасской и Полтавской области об опасности. Их призвали оставаться в укрытиях. За минуту до того мониторинговый канал отметил, что по областям работает ПВО, и что "минусуются" БПЛА захватчиков.