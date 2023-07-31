Ракетный удар по Харькову: хронология 523 дня войны

В Украине уже длится 523 день полномасштабного вторжения России. Захватчики несут огромные потери на фронте, а наши защитники мужественно обороняют территории.

О борьбе украинцев против агрессора и военных преступлениях российских террористов – рассказывает 24 Канал.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили зенитно-ракетный комплекс противника, 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 станции радиоэлектронной борьбы, а также 2 района сосредоточения личного состава врага.Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также нашими защитниками были уничтожены 4 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136" и 4 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.Еще одна ракета попала по территории частного домовладения в поселке городского типа Великий Бурлук в Купянском районе. Травмированных или погибших там, к счастью, нет.В полночь российские оккупанты осуществили запуск по Харьковской области нескольких ракет типа С-300 из Белгородской области. В Харькове было попадание в Новобаварском районе. В городе прилетело по складским помещениям одного из коммерческих предприятий. На месте телесные повреждения получил один человек, находившийся неподалеку от эпицентра взрыва. Также произошел пожар на площади в 200 квадратных метров.Мэр Игорь Терехов сообщил, что Харьков снова под обстрелом. Были слышны два прилета. Предварительно – попадание в нежилые помещения. Начался пожар. О пострадавших информации пока нет. На месте работают ГСЧС.В Киеве и в нескольких областях Украины прозвучали сигналы воздушной тревоги. В Харькове уже слышали несколько громких взрывов.