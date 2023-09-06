Дроновая атака Одесщины с жертвой, взрывы в Киеве: хронология 560 дня войны

По состоянию на 6 сентября в Украине длится 560-й день полномасштабного вторжения. Наши защитники мужественно защищают страну, а российские захватчики – несут огромные потери.

Какая ситуация в дипломатической сфере и на фронте – читайте в материале 24 Канала.

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В Киевской области спасатели ликвидировали последствия вражеских обстрелов. Возгорание произошло на территории торгового предприятия в результате падения обломков российской ракеты. Без жертв.

Последствия падения обломков ракеты в Киевской области / фото ГСЧС

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 23 воздушных целей: 7 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55; 1 баллистическую ракету "Искандер-М"; 15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".В Воздушных силах рассказали, что ночью 6 сентября противник нанес удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными дронами. Всего зафиксировано 33 вражеских воздушных целей: 7 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, выпущенных из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Энгельса; 1 баллистическую ракету "Искандер-М"; 25 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" из юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск, Чауда).Ночью и утром российская армия обстреляла Никопольщину. Применила тяжелую артиллерию. Била по самому Никополю и Марганецкому обществу. Погибших и пострадавших нет. Последствия атак уточняются.Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили: 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 14 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 боеприпас и 1 зенитно-ракетный комплекс противника.Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.Как рассказали в КГВА, предварительно, атака была из района Саратовской области. Из самолетов стратегической авиации Ту-95МС оккупанты выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55. Отмечается, что одновременно по Киеву были запущены ракеты и другого типа, вероятно – баллистического. К счастью, все вражеские цели, двигавшиеся в направлении столицы, были уничтожены силами и средствами ПВО. По данным на данный момент, в Киеве без жертв и разрушений.Впервые с начала российско-украинской войны Армения направила в Украину гуманитарную помощь. О какой помощи и в каком размере идет речь, а также какая структура направила ее в Украину, пока неизвестно.В течение почти трех часов российские террористы атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками. К сожалению, один человек погиб. Сотрудник агропредприятия, который получил тяжелые ранения, скончался в больнице. В нескольких населённых пунктах зафиксированы разрушения и пожары. Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия.В Киеве слышны взрывы. Работает ПВО.Черкасская ОВА сообщила о повышенной ракетной опасности в регионе.Есть угроза пускам крылатых ракет с самолетов Ту-95МС с северо-восточного направления.В Воздушных силах сообщили, что зафиксировано движение БпЛА типа "Шахед" в направлении юга Одесщины. Измаильский район.В немецком Бундестаге рассказали о новых поставках военной помощи украинской армии. В новый пакет военной помощи от Германии вошли: 10080 боеприпасов для зенитных установок Gepard; Более 8,5 миллионов патронов; 27 тысяч 40 миллиметровых боеприпасов; Бронированный мостоукладчик Beaver; 32 грузовика Zetros; 4 тяжелых тягача с прицепами для транспортировки танков; 4 пограничных автомобиля; 20 тысяч защитных очков для солдат.