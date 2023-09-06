Яка ситуація у дипломатичній сфері та на фронті – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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7:40 На Київщині рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів. Загоряння трапилось на території торгівельного підприємства внаслідок падіння уламків російської ракети. Без жертв.

Наслідки падіння уламків ракети на Київщині / фото ДСНС

7:34 Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 23 повітряні цілі: 7 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 1 балістичну ракету "Іскандер-М"; 15 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

7:33 У Повітряних силах розповіли, що вночі 6 вересня противник завдав удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами. Усього зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі: 7 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, випущені з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95МС із району Енгельса; 1 балістичну ракету "Іскандер-М"; 25 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).

7:30 Вночі та вранці російська армія обстріляла Нікопольщину. Застосувала важку артилерію. Била по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Загиблих та постраждалих немає. Наслідки атак уточнюються.

7:05 Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили: 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 14 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 склад боєприпасів та 1 зенітно-ракетний комплекс противника.

7:00 Авіація Сил оборони протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

6:56 Як розповіли у КМВА, попередньо, атака була з району Саратовської області. З літаків стратегічної авіації Ту-95МС окупанти випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55. Зазначається, що одночасно по Києву були запущені ракети й іншого типу, ймовірно – балістичного. На щастя, усі ворожі цілі, які рухалися в напрямку столиці, були знищені силами і засобами ППО. За даними на цю хвилину, у Києві без жертв та руйнувань.

6:34 Вперше від початку російсько-української війни Вірменія направила в Україну гуманітарну допомогу. Про яку допомогу та в якому розмірі йдеться, а також яка структура направила її в Україну, поки що невідомо.

6:00 Протягом майже тьох годин російські терористи атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками. На жаль, одна людина загинула. Співробітник агропідприємства, який зазнав важких поранень, помер у лікарні. У кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі. Пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства.

5:51 У Києві чути вибухи. Працює ППО.

5:14 Черкаська ОВА повідомила про підвищену ракетну небезпеку в регіоні.

4:28 Є загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС з північно-східного напрямку.

0:45 У Повітряних силах повідомили, що зафіксовано рух БпЛА типу "Шахед" у напрямку півдня Одещини. Ізмаїльський район.

0:21 У німецькому Бундестазі розповіли про нове постачання військової допомоги українській армії. У новий пакет військової допомоги від Німеччини увійшли: 10 080 боєприпасів для зенітних установок Gepard; Понад 8,5 мільйона набоїв; 27 тисяч 40 міліметрових боєприпасів; Броньований мостоукладач Beaver; 32 вантажівки Zetros; 4 важких тягачі з причепами для транспортування танків; 4 прикордонні автомобілі; 20 тисяч захисних окулярів для солдатів.