Взрыв и попадание в Сумах, удар баллистикой по Запорожью: хронология 562 дня войны
В Украине по состоянию на 8 сентября длится 562 дня полномасштабного вторжения. Российские захватчики, ворвавшиеся в нашу страну, несут колоссальные потери, а ВСУ – мужественно защищают наш народ.
О главных новостях за 8 сентября, новых военных преступлениях оккупантов, успехах ВСУ и ситуации на международной арене в 562 день полномасштабной войны – расскажет 24 Канал.
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В Херсонской области за минувшие сутки противник совершил 62 обстрела, выпустив 281 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА, АГС, ПТРК и авиации. По городу Херсон враг выпустил 7 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за агрессии 1 человек погиб, еще 2 – получили ранения. ВСУ преуспевают к югу от Роботиного и закрепляются, сообщил Генштаб. В то же время Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском направлении. Ночью враг целил по Покровской сельской общине Никопольщины. Бил из тяжелой артиллерии. Поврежденное транспортное предприятие. Погибших и пострадавших нет. Утром оккупанты обстреляли Запорожье, один человек пострадал. В многоэтажках и учебных заведениях повреждены окна. Об этом сообщили в горсовете. Подразделениями ракетных войск и артиллерии поражен 1 состав боеприпасов, 6 артиллерийских средств, 2 пункта управления, 2 зенитно-ракетных комплекса противника. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по позициям зенитно-ракетных комплексов противника. В Запорожье прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги. В Сумах попадание ракеты в частные дома в районе Казацкого проспекта. Некоторые дома повреждены, один – разрушен. Всем пострадавшим оказывается помощь. Подходящие службы работают. В Сумах работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя, сообщили в ОВА. В Сумах был слышен звук взрыва. В Воздушных силах предупредили, что очередная группа ударных БПЛА двигается в сторону Одессы из акватории Черного моря. Херсонская, Николаевская области – угроза применения ударных БпЛА. Группы ударных БПЛА приближаются к Одессе, пишут Воздушные силы. Угроза остается актуальной для Измаильского района. Белгород-Днестровский и Одесский районы, спускайтесь в укрытие, если вы еще не там, призвали в ОВА.
В Херсонской области за минувшие сутки противник совершил 62 обстрела, выпустив 281 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА, АГС, ПТРК и авиации. По городу Херсон враг выпустил 7 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за агрессии 1 человек погиб, еще 2 – получили ранения.
ВСУ преуспевают к югу от Роботиного и закрепляются, сообщил Генштаб. В то же время Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском направлении.
Ночью враг целил по Покровской сельской общине Никопольщины. Бил из тяжелой артиллерии. Поврежденное транспортное предприятие. Погибших и пострадавших нет.
Утром оккупанты обстреляли Запорожье, один человек пострадал. В многоэтажках и учебных заведениях повреждены окна. Об этом сообщили в горсовете.
Подразделениями ракетных войск и артиллерии поражен 1 состав боеприпасов, 6 артиллерийских средств, 2 пункта управления, 2 зенитно-ракетных комплекса противника.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.
В Запорожье прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги.
В Сумах попадание ракеты в частные дома в районе Казацкого проспекта. Некоторые дома повреждены, один – разрушен. Всем пострадавшим оказывается помощь. Подходящие службы работают.
В Сумах работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя, сообщили в ОВА.
В Сумах был слышен звук взрыва.
В Воздушных силах предупредили, что очередная группа ударных БПЛА двигается в сторону Одессы из акватории Черного моря.
Херсонская, Николаевская области – угроза применения ударных БпЛА.
Группы ударных БПЛА приближаются к Одессе, пишут Воздушные силы. Угроза остается актуальной для Измаильского района. Белгород-Днестровский и Одесский районы, спускайтесь в укрытие, если вы еще не там, призвали в ОВА.
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