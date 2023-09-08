Взрыв и попадание в Сумах, удар баллистикой по Запорожью: хронология 562 дня войны

В Украине по состоянию на 8 сентября длится 562 дня полномасштабного вторжения. Российские захватчики, ворвавшиеся в нашу страну, несут колоссальные потери, а ВСУ – мужественно защищают наш народ.

О главных новостях за 8 сентября, новых военных преступлениях оккупантов, успехах ВСУ и ситуации на международной арене в 562 день полномасштабной войны – расскажет 24 Канал.

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07:36, 08 сентября В Херсонской области за минувшие сутки противник совершил 62 обстрела, выпустив 281 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА, АГС, ПТРК и авиации. По городу Херсон враг выпустил 7 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за агрессии 1 человек погиб, еще 2 – получили ранения. 07:33, 08 сентября ВСУ преуспевают к югу от Роботиного и закрепляются, сообщил Генштаб. В то же время Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском направлении. 07:30, 08 сентября Ночью враг целил по Покровской сельской общине Никопольщины. Бил из тяжелой артиллерии. Поврежденное транспортное предприятие. Погибших и пострадавших нет. 07:26, 08 сентября Утром оккупанты обстреляли Запорожье, один человек пострадал. В многоэтажках и учебных заведениях повреждены окна. Об этом сообщили в горсовете. 06:53, 08 сентября Подразделениями ракетных войск и артиллерии поражен 1 состав боеприпасов, 6 артиллерийских средств, 2 пункта управления, 2 зенитно-ракетных комплекса противника. 06:48, 08 сентября За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по позициям зенитно-ракетных комплексов противника. 06:46, 08 сентября В Запорожье прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги. 06:40, 08 сентября В Сумах попадание ракеты в частные дома в районе Казацкого проспекта. Некоторые дома повреждены, один – разрушен. Всем пострадавшим оказывается помощь. Подходящие службы работают. 06:32, 08 сентября В Сумах работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя, сообщили в ОВА. 06:23, 08 сентября В Сумах был слышен звук взрыва. 06:19, 08 сентября В Воздушных силах предупредили, что очередная группа ударных БПЛА двигается в сторону Одессы из акватории Черного моря. 06:15, 08 сентября Херсонская, Николаевская области – угроза применения ударных БпЛА. 06:08, 08 сентября Группы ударных БПЛА приближаются к Одессе, пишут Воздушные силы. Угроза остается актуальной для Измаильского района. Белгород-Днестровский и Одесский районы, спускайтесь в укрытие, если вы еще не там, призвали в ОВА.

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