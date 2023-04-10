За Бахмут идут ожесточенные бои, оккупанты готовятся к обороне на Херсонщине и Запорожье, - Генштаб

Российские захватчики продолжают вести безуспешное наступление на Бахмутском направлении. Однако наши Силы обороны наносят мощные удары по оккупантам.

За прошедшие сутки враг нанес 26 авиационных и 4 ракетных удара. 2 ракеты попали в объекты гражданской инфраструктуры Запорожья – там есть раненые и погибшие.

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Где россияне пытаются наступать

Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступления на:

Лиманском,

Бахмутском,

Авдеевском,

Марьинском направлениях.

За минувшие сутки было отбито 58 атак противника по указанным направлениям.

Какая ситуация на фронте

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка по-прежнему без изменений. За прошедшие сутки враг осуществил обстрелы населенных пунктов Ясна Поляна и Гремяч Черниговской области; Барановка, Волфин, Запсилья и Поповка Сумской области, а также Ветеринарное, Казачья Лопань, Малая Даниловка, Гатище, Устиновка, Милово, Большой Бурлук и Тополя на Харьковщине.

оперативная обстановка по-прежнему без изменений. За прошедшие сутки враг осуществил обстрелы населенных пунктов Ясна Поляна и Гремяч Черниговской области; Барановка, Волфин, Запсилья и Поповка Сумской области, а также Ветеринарное, Казачья Лопань, Малая Даниловка, Гатище, Устиновка, Милово, Большой Бурлук и Тополя на Харьковщине. На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное и Первомайское Харьковской области.

вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное и Первомайское Харьковской области. На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы. Артиллерийские обстрелы понесли Новоселовское, Чернещина, Макеевка, Невское, Ямполевка, Белогоровка Луганской области, а также Колодцы, Торское, Северск, Спорное и Берестовое Донецкой области.

за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы. Артиллерийские обстрелы понесли Новоселовское, Чернещина, Макеевка, Невское, Ямполевка, Белогоровка Луганской области, а также Колодцы, Торское, Северск, Спорное и Берестовое Донецкой области. На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются ожесточенные бои. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе восточнее населенного пункта Богдановка и возле Хромового. Подразделения сил обороны отбили более 30 вражеских атак на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Железнянское, Миньковка, Орехово-Василовка, Марково, Бахмут, Хромово, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Озаряновка, Дружба и Железное Донецкой области.

враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются ожесточенные бои. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе восточнее населенного пункта Богдановка и возле Хромового. Подразделения сил обороны отбили более 30 вражеских атак на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Железнянское, Миньковка, Орехово-Василовка, Марково, Бахмут, Хромово, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Озаряновка, Дружба и Железное Донецкой области. На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Бердичи, Авдеевки, Северного, Водяного и Марьинки, успеха не имел. Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Авдеевку и Марьинку, где было отбито более 20 вражеских атак. В то же время вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Первомайское, Красногоровка, Острое, Георгиевка и Марьинка Донецкой области.

противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Бердичи, Авдеевки, Северного, Водяного и Марьинки, успеха не имел. Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Авдеевку и Марьинку, где было отбито более 20 вражеских атак. В то же время вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Первомайское, Красногоровка, Острое, Георгиевка и Марьинка Донецкой области. На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Богоявленка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

в течение суток враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Богоявленка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонительные рубежи и позиции. Совершил обстрелы более 45 населенных пунктов, что рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Времьевка, Новополье Донецкой области; Запорожское, Ольговское, Малая Токмачка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Качкаровка, Николаевка, Львов, Никольское и Инженерное Херсонской области, а также Херсон.

Продолжается принудительная паспортизация

На Запорожье оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения. Так, в городе Токмак так называемая оккупационная "власть" сообщила, что для получения российского паспорта нужно предоставить паспорт гражданина Украины, свидетельство о рождении и сделать отпечатки пальцев рук.

Отмечается, что будут возвращать назад владельцам оригинал паспорта гражданина Украины и свидетельства о рождении.

ВСУ наносят безумные потери врагу

Наша авиация за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также были сбиты 6 вражеских БпЛА: 3 – типа "Ланцет", 2 – "Зал" и 1 – "Суперкам".

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 зенитно-ракетных комплекса, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и 5 станций радиоэлектронной борьбы врага.

Напомним, что ВСУ уже уничтожили 178 150 окупантов.