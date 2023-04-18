Отбитые атаки врага, Россия уже хочет все закончить: хронология 419 дня войны

Полномасштабное вторжение российских оккупантов длится уже 419 дней. Вооруженные Силы Украины крепко держат оборону, однако ожесточенные бои на фронте не утихают.

О главных событиях на фронте, в тылу и на дипломатическом уровне 18 апреля – рассказывает 24 Канал.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также 1 станцию радиоэлектронной борьбы врага.Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники. Также сбит вражеский разведывательный БПЛА типа "Мерлин".Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действийЗа сутки на указанных участках фронта отбито более 70 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.По меньшей мере 50 судов с украинским зерном заблокированы Россией в Черном море, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.На Востоке и Юге отбой воздушной тревоги.Как отмечали мониторинговые паблики, сирены доносились из-за угрозы неизвестного типа БпЛА и артиллерийских обстрелов в прифронтовых районах.По состоянию на три ночи тревога продолжается на Юге и Востоке.Сергей Лавров вдруг заявил, что Россия хочет закончить войну. Правда, это слово, очевидно, до сих пор боятся озвучивать, поэтому называют "конфликтом".В ряде областей Украины раздаются тревоги. В сети сообщают о взрывах в Славянске.



Воздушная тревога в Украине / Карта