Отбитые атаки врага, Россия уже хочет все закончить: хронология 419 дня войны

Полномасштабное вторжение российских оккупантов длится уже 419 дней. Вооруженные Силы Украины крепко держат оборону, однако ожесточенные бои на фронте не утихают.
О главных событиях на фронте, в тылу и на дипломатическом уровне 18 апреля – рассказывает 24 Канал.
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Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также 1 станцию радиоэлектронной борьбы врага.6:17
Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники. Также сбит вражеский разведывательный БПЛА типа "Мерлин".6:15
Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
За сутки на указанных участках фронта отбито более 70 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.6:10
По меньшей мере 50 судов с украинским зерном заблокированы Россией в Черном море, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.3:18
На Востоке и Юге отбой воздушной тревоги.3:10
Как отмечали мониторинговые паблики, сирены доносились из-за угрозы неизвестного типа БпЛА и артиллерийских обстрелов в прифронтовых районах.3:05
По состоянию на три ночи тревога продолжается на Юге и Востоке.2:58
Сергей Лавров вдруг заявил, что Россия хочет закончить войну. Правда, это слово, очевидно, до сих пор боятся озвучивать, поэтому называют "конфликтом".1:30
В ряде областей Украины раздаются тревоги. В сети сообщают о взрывах в Славянске.
Воздушная тревога в Украине / Карта