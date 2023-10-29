Враг хочет захватить Авдеевку и штурмует разные направления: обзор карты фронта 29 октября

За прошедшие сутки на фронте произошло около 70 боевых столкновений. Враг пытался идти в наступление по нескольким важным направлениям.

Враг перебросил дополнительные силы на Авдеевское направление и пытается штурмовать позиции наших войск на Востоке.

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Враг продолжает обстреливать Украину

За прошедшие сутки враг нанес по Украине 7 ракетных и 24 авиационных ударов, совершил 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Также ночью оккупанты запустили по Украине 5 "Шахедов".

Под артиллерийским огнем неприятеля оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Какая ситуация на фронте

Оперативная обстановка остается без существенных изменений.враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области, где наши защитники отбили 5 атак противника.

Ранее глава пресс-службы 15-го пограничного отряда Украины Иван Шевцов заявил, что на Купянском и Лиманском направлениях находятся около 100 000 российских солдат, и погода в последнее время повлияла на интенсивность российских операций в этих направлениях.

враг наступательных действий не вел, продолжал перегруппировку войск.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили атаки противника в районе Хромового Донецкой области. Также враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Клещиевки и Андреевки. Здесь наши защитники отбили более 10 атак противника. Тем временем силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Керамика, Новокалинового, Степового, Авдеевки, Тоненького, Опытного Донецкой области, где силами обороны отбито более 15 атак врага. Отметим, что Министерство обороны Великобритании оценило, что российские войска перебросили на линию фронта в Авдеевке элементы к восьми бригадам.

На Марьинском направлении захватчики вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские воины отбили более 20 атак врага.

Потери врага на фронте

наши защитники отбили все атаки противника вблизи Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.враг пытался восстановить утраченное положение в районе западнее Вербового Запорожской области, успеха не имел.Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции и наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.украинские воины ведут контрбатарейную борьбу и наносят огненное поражение по тылам противника. В ISW заявили, что ВСУ удерживают позиции в Крынках на левом берегу. Наталья Гуменюк уточняет, что Силы обороны пытаются вести боевые действия "разными способами максимально эффективно для тех участков, где это уместно", однако говорить о продвижении (физическом или географическом) рано.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины были уничтожены 3 крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К".

Между тем, подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также артиллерийское средство оккупантов.