Авиация ВСУ дважды ударила по пунктам развертывания вражеских ЗРК в Каховском районе
Источник:оперативное командование "Юг"
Украинские пилоты 5 октября нанесли 2 удара по скоплениям оккупантов и их техники. Российская армия понесла очередные потери на Юге.
В оперативном командовании "Юг" рассказали, что оккупанты обороняются, чтобы удержать захваченные территории Херсонщины и Николаевщины. Они отчаянно пытаются не допустить развития наступления украинских подразделений.
Захватчики продолжают обстреливать позиции войск ВСУ и тыловых регионов, применяя реактивные системы залпового огня, тяжелую артиллерию, минометы и ударные беспилотники. В то же время, они активно осуществляют воздушную разведку, в частности в Баштанском и Бериславском районах.
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Захватчики снова понесли потери
Ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны за ночь выполнили более 190 огневых задач по позициям и районам сосредоточения живой силы и техники российской оккупационной армии. В свою очередь, авиация нанесла два удара по пунктам развертывания вражеских зенитно-ракетных комплексов в Каховском районе.
Подтвержденные потери захватчиков составляют:
- 11 оккупантов,
- миномет 120 калибра в Бериславском районе Херсонщины,
- беспилотный разведчик типа "Орлан-10" в Николаевской области.
В полдень нашими зенитчиками сбит еще один "Орлан-10" на подлете с моря в Очаков,
– добавили защитники.
В ОК "Юг" отметили, что у побережья Крыма в Черном море маневрируют 9 вражеских кораблей и катеров. В готовности к применению ракетного вооружения находятся 5 носителей крылатых ракет типа "Калибр", 2 из которых – подводные. Суммарный ракетный потенциал составляет 32 единицы.
Поэтому мирных жителей призвали не игнорировать сообщения о воздушной тревоге, не подвергать себя опасности и доверять только правдивым источникам информации.
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Общие боевые потери противника
С начала полномасштабного вторжения ВСУ наносят оккупантам колоссальные потери. По состоянию на утро 5 октября украинские бойцы уже уничтожили около 61 тысячи захватчиков. Кроме этого, российская армия потеряла:
- танков – 2435 (+11) единиц;
- боевых бронированных машин – 5038 (+20) единиц;
- артиллерийских систем – 1414 (+7) единиц;
- РСЗО – 341 (+1) единица;
- средства ПВО – 177 единиц;
- самолетов – 266 единиц;
- вертолетов – 232 (+4) единицы;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1032 (+4) единицы;
- крылатые ракеты – 246 единиц;
- корабли и катера – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3841 (+18) единица;
- специальная техника – 132 (+1) единицы.
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