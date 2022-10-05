Авиация ВСУ дважды ударила по пунктам развертывания вражеских ЗРК в Каховском районе

Украинские пилоты 5 октября нанесли 2 удара по скоплениям оккупантов и их техники. Российская армия понесла очередные потери на Юге.

В оперативном командовании "Юг" рассказали, что оккупанты обороняются, чтобы удержать захваченные территории Херсонщины и Николаевщины. Они отчаянно пытаются не допустить развития наступления украинских подразделений.

Захватчики продолжают обстреливать позиции войск ВСУ и тыловых регионов, применяя реактивные системы залпового огня, тяжелую артиллерию, минометы и ударные беспилотники. В то же время, они активно осуществляют воздушную разведку, в частности в Баштанском и Бериславском районах.

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Захватчики снова понесли потери

Ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны за ночь выполнили более 190 огневых задач по позициям и районам сосредоточения живой силы и техники российской оккупационной армии. В свою очередь, авиация нанесла два удара по пунктам развертывания вражеских зенитно-ракетных комплексов в Каховском районе.

Подтвержденные потери захватчиков составляют:

11 оккупантов,

миномет 120 калибра в Бериславском районе Херсонщины,

беспилотный разведчик типа "Орлан-10" в Николаевской области.

В полдень нашими зенитчиками сбит еще один "Орлан-10" на подлете с моря в Очаков,

– добавили защитники.

В ОК "Юг" отметили, что у побережья Крыма в Черном море маневрируют 9 вражеских кораблей и катеров. В готовности к применению ракетного вооружения находятся 5 носителей крылатых ракет типа "Калибр", 2 из которых – подводные. Суммарный ракетный потенциал составляет 32 единицы.

Поэтому мирных жителей призвали не игнорировать сообщения о воздушной тревоге, не подвергать себя опасности и доверять только правдивым источникам информации.

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Общие боевые потери противника

С начала полномасштабного вторжения ВСУ наносят оккупантам колоссальные потери. По состоянию на утро 5 октября украинские бойцы уже уничтожили около 61 тысячи захватчиков. Кроме этого, российская армия потеряла:

танков – 2435 (+11) единиц;

боевых бронированных машин – 5038 (+20) единиц;

артиллерийских систем – 1414 (+7) единиц;

РСЗО – 341 (+1) единица;

средства ПВО – 177 единиц;

самолетов – 266 единиц;

вертолетов – 232 (+4) единицы;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1032 (+4) единицы;

крылатые ракеты – 246 единиц;

корабли и катера – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3841 (+18) единица;

специальная техника – 132 (+1) единицы.

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