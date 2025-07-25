Одного оружия недостаточно: генерал-лейтенант ответил, что нужно Украине для успеха на фронте

На фронте ожидается второй этап наступательной кампании россиян, который может быть очень сложным. Враг накапливает большое количество ресурсов для этого. Для Украины крайне важно предоставление военной помощи.

Кроме того, нашему государству нужно решать внутренние вопросы. Это 24 Каналу отметил генерал-лейтенант, основатель фонда "Закроем небо Украины", военный эксперт Игорь Романенко.

Смотрите также Как Украина становится дроновой сверхдержавой и что делает, чтобы выиграть гонку в войне с Россией

"Нужно оружие поражения, чтобы останавливать, перемалывать это наступление, второй импульс. Также решение внутренних вопросов. Это мобилизация, военная экономика и законодательство о состоянии войны. Такая тяжелая работа у нас впереди", – считает он он.

Украина – главный фактор

Игорь Романенко отметил, что ситуация по глобальному правопорядку показывает другим странам, что важно помогать Украине. В частности, США одобрили продажу Украине двух пакетов военной помощи на 322 миллиона долларов. Учитывая действия Китая, под влиянием которого находятся, в частности, Россия, Северная Корея, Иран, американцам нужна Европа.

Европа посмотрела, как они относятся к безопасности. Европейцы маневрируют, но сделали выводы, что, кроме самих себя, на кого-то рассчитывать – это такая идея, сейчас она не работает. Для того, чтобы обеспечить безопасность себя в Европе, центральный момент связан с Украиной. Поэтому Украина получается главным фактором,

– подчеркнул генерал-лейтенант.

Для успеха Украины на поле боя очень важна поддержка союзников, прежде всего относительно быстрой поставки средств поражения. Однако также нашему государству нужно провести внутреннюю работу. В частности, по количеству личного состава ВСУ, прежде всего бригад на линии соприкосновения.