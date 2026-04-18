Остались считанные недели, – военный раскрыл планы россиян с появлением зелени

На Лиманском направлении у россиян есть существенные проблемы. Враг пытается накапливать свой личный состав, но не имеют значительных успехов. Оккупанты надеются, что с появлением зелени ситуация для них улучшится.

Остается несколько недель до того, как фронт перейдет на летний режим боевых действий. Спикер 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк объяснил 24 Каналу, что изменится на поле боя с наступлением густой зелени.

Смотрите также ВСУ продвинулись на одном из важных направлений: обзор фронта от ISW

Какими будут действия оккупантов?

Василий Денисюк рассказал, что захватчики делают попытки накапливаться на переднем крае в полосе ответственности его бригады на Лиманском направлении. Враг терпит неудачи в этом. Там у наших бойцов выстроена плотная килзона, которая позволяет обнаруживать противника на расстоянии более 5 километров от линии боевого соприкосновения. Говорится о малых пехотных группах.

Если говорить о больших пехотных группах численностью отделения и более, то даже на расстояние до 10 километров. Соответственно как только обнаруживаются вражеские группы, чаще наши боевые системы, реже – наша артиллерия, наносит по ним огневое поражение и не позволяет им приближаться никаким образом к нашему переднему краю,

– сказал он.

Российское командование осознает, что несколько проще будет с наступлением густой зеленки. Но времени на ожидание этого у них нет. Поэтому сейчас происходят хаотичные попытки накопления вражеского личного состава, чтобы до наступления зелени не позволить ВСУ выстроить более плотную переднюю линию обороны.

Зеленка уже начала появляться на насаждениях, в посадках, лесах. Но видим, что она не настолько густая для того, чтобы замаскировать перемещения противника, его огневые средства. То есть буквально последние недели остались до того, когда полностью фронт перейдет в летний режим боевых действий, когда любые перемещения будут замаскированы с помощью этой густой зеленки,

– отметил спикер.

По его словам, это усложнит работу беспилотных систем. Именно поэтому украинские защитники пытаются выстраивать плотную килзону, уплотнять пехотную линию обороны, чтобы быть готовыми к тому, что враг сможет пользоваться этими преимуществами для перемещения. Также для того, чтобы не позволить россиянам остаться с украинской пехотой один на один в бою, чтобы исключить попытки захватчиков проникать сквозь наши боевые порядки.

Что россияне планируют на фронте?