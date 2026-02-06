Россиянам трудно двигаться, – боец рассказал, что мороз изменил в боях на Харьковском направлении

Россияне пытаются продвигаться на Харьковском направлении. Враг не жалеет личного состава, однако пытается привлекать меньше техники. Обстрелы продолжаются, однако ситуация контролируется.

Однако сейчас погодные условия существенно влияют на поле боя. Инспектор пограничной комендатуры "Шквал" Артем Дрозд рассказал 24 каналу, что оккупантам становится труднее наступать.

"Погода на обе стороны влияет. Поскольку враг хочет постоянно двигаться вперед, для него эта ситуация одновременно и сложнее, и проще. Например, когда осадки или туман, то аэроразведка может работать с перебоями из-за плохих погодных условий. Однако тогда подключаются другие способы поражения, которые и так работают", – сказал он.

Как погода влияет на фронт?

Артем Дрозд отметил, что нужно всеми своими силами и средствами перекрывать этот фактор погоды. То есть поражать оккупантов, которые подходят к позициям ВСУ, артиллерией, минометами, гранатометами. Аэроразведка работает.

Врагу трудно перемещаться и где-то пересиживать под открытым небом долгое время. Потому что погода минус 20, видим на столбиках термометров. Мы также не сидим, сложа руки, и постоянно беспокоим их огнем, пытаемся обнаруживать их тайники,

– объяснил военный.

По его словам, если блиндаж россиян будет разрушен, им будет труднее выдержать. Или если их горюче-смазочные материалы, логистика будут уничтожены, им будет труднее пережить холодную погоду, их потери будут больше. Соответственно у врага будет меньше наступательного потенциала.

Что происходит на поле боя?