Командир роты беспилотных авиационных комплексов "Фемида" 115-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины Евгений с позывным "Адвокат" рассказал 24 Каналу, что наши защитники применяют ночной режим, FPV-дроны с ночными камерами. Это лучше помогает в туманную и сырую погоду.

"Мы активно их используем. Соответственно они дороже стоят банально из-за одной камеры. То есть это абсолютно такой же дрон, как и дневной, однако дороже сама камера", – подчеркнул он.

Какие "лайфхаки" использует враг?

Темнота и морозы влияют на работу операторов. В то же время россияне рассказывают о так называемых лайфхаках – укрываются одеялами и пытаются двигаться вперед небольшими шагами. Евгений с позывным "Адвокат" отметил, что так называемые одеяла – это теплоизоляционные плащи.

Для них используется ткань фольгоизол или любая другая ткань, которая прикрывает излучение тепла. Человеческое тело имеет температуру 36, 6, а на улице, например, – 5. Это прикрывает, но не дает 100% эффекта. То есть да, ты накрылся, но это не плащ-невидимка. Однако с высоты оно все же закрывает. Россиянам также нужно как-то доехать до своих передовых позиций,

– объяснил он.

Задача украинских бойцов – не только смотреть за собственными позициями. Ведь наши операторы не могут ждать, чтобы враг подошел прямо к ним. Захватчиков обнаруживают за несколько километров, куда они могут приехать автотранспортом – "Нивами", "Жигулями", мотоциклами и велосипедами.

Это двигатель внутреннего сгорания, который светится как гирлянда. Поэтому стараемся в тепловизионных камерах их обнаруживать. Поскольку сейчас темнеет раньше, увеличивается время использования дронов с тепловизионной камерой, которые вдвое дороже при закупке государством. Еще их просто меньше. Гораздо легче купить дневной дрон, который стоит до 70 тысяч в обычном магазине, например. С тепловизионной камерой – стоит под 200. А время года темное,

– добавил командир роты БпАК.

