Путин хочет захватить Купянск и Авдеевку к Новому году: полковник запаса ответил, удастся ли

В сети появляется много информации о дедлайнах, которые Кремль ставит оккупантам на захват Авдеевки и Купянска. Один из них – захватить эти населенные пункты к Новому году.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, заметив, что все будет зависеть от того, какие силы и средства враг может привлечь на бои за Авдеевку и Купянск.

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Вряд ли оккупанты используют буквально все резервы для захвата этих населенных пунктов. Ведь тогда они могут банально сжечь огромные ресурсы – и ничего не добиться.

Что будет дальше на фронте

Как отметил Свитан, вероятнее всего оккупанты попытаются растянуть свои атаки по крайней мере до весны 2024 года. За это время они будут усиленно атаковать позиции Сил обороны Украины.

До Нового года у них нет возможности выполнить эту задачу. Это невозможно. Они постараются сделать это до так называемых выборов в марте 2024 года. Через 3 месяца попытаются выйти на Купянск-Узловой. Именно этот пункт им особенно нужен,

– считает Свитан.

Недавно появилась информация, сколько личного состава привлекли оккупанты на Авдеевском направлении. Там сейчас расположены десятки тысяч оккупантов.

Купянск-Узловой – важная логистическая точка, которую Россия хочет превратить в военный хаб. Параллельно захватчики будут пытаться вытеснить украинских военных из Авдеевки, Марьинки и Угледара.

Также Россия намерена вытеснить наших военных с левого берега реки Оскол и Северского Донца и вообще как-то дойти до Лимана, чтобы восстановить утраченные ранее позиции. Все будет зависеть от того, какие силы и средства будут в силах обороны. Если достаточно, то удержим эти линии обороны,

– сказал Свитан.

Ситуация на фронте: коротко