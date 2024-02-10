Россияне продвинулись в направлении Часового Яра: Свитан сказал, насколько это критично

Россияне продолжают наступать в направлении Часового Яра Донецкой области. По данным DeepState, им удалось несколько продвинуться вперед.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан, прокомментировав продвижение оккупантов между населенными пунктами Богдановка и Хромовое.

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Не хватает боеприпасов

Как отметил Свитан, сейчас оккупанты продвинулись вперед в небольшой лес. Ранее его удавалось удерживать благодаря достаточному количеству боеприпасов. Но, к сожалению, сейчас сказывается недостаток нарядов.

Нам просто нечем их там остановить. Как только будут боеприпасы, мы выбьем их оттуда, потому что удержаться там почти невозможно. Сейчас теряем такую территорию, которую потом придется выбивать. Но потратим на это значительно больше боеприпасов, чем, если бы мы просто удерживали бы ее сейчас, имея достаточное количество снарядов,

– отметил Свитан.

Сейчас нужно усиленно работать над тем, чтобы получать боеприпасы от международных партнеров. Они помогут остановить продвижение оккупантов.

Ситуация на фронте: кратко

Россия понесла огромные потери с начала полномасштабной войны. По состоянию на 10 февраля они потеряли более 394 тысяч личного состава. Также украинские защитники уничтожили 6394 вражеских танка, 11942 боевых бронированных машин, 9459 артиллерийских систем, 981 РСЗО и тому подобное.

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 111 боевых столкновений. Россия также нанесла 73 авиационных удара и осуществила 76 обстрелов из РСЗО.

Волонтер Сергей Стерненко сообщил, что оккупанты начали использовать Starlink на фронте. В Главном управлении разведки подтвердили эту информацию.