ВСУ расширяют плацдарм: смогут ли россияне удержать Токмак до конца года

Силы обороны продолжают работать над освобождением временно оккупированных территорий Украины. Движение вперед усложняется из-за масштабных заминирований и резервов захватчиков.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что украинские военные активно работают над продвижением в сторону Новопрокоповки и Вербового Запорожской области.

Смотрите также Россияне снова пошли в наступление: как через неделю изменилась карта фронта

Продолжается работа над расширением плацдарма

Как отметил Свитан, основная задача украинских военных в осенне-зимний период – держать под оперативным контролем или даже осуществить перерезку сухопутного коридора оккупантов в Крым.

Продвигаться вперед можно и не через Токмак, но и по другим направлениям. Важно со временем держать под огневым контролем трассы из Токмака на Бердянск и из Мелитополя на Токмак.

Можем даже не доходить до азовского побережья. Нужно дойти на дальность работы армейской артиллерии до трассы Бердянск – Мелитополь, чтобы можно было попадать. Тогда задача будет выполнена,

– считает Свитан.

Смотрите разговор с Романом Свитаном на ютубе 24 Канала

По его мнению, выполнить эту задачу вполне реально до конца 2023 года. А дальнейшее движение будет зависеть от имеющихся сил и средств. Сейчас украинские военные ежедневно продвигаются по несколько сотен метров возле Вербового и Новопрокоповки, расширяя плацдарм. Но следует понимать, что освобождать территорию чрезвычайно сложно из-за большого человеческого ресурса врага и значительного количества мин.

Потери России в войне против Украины: коротко