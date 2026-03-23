Вражескому командованию пришлось объяснять даже Путину, почему такие потери в пределах тех территорий, которые они якобы контролируют. Военный обозреватель Иван Тимочко заметил 24 Каналу, что такая ложь только способствует увеличению потерь врага.

Как это повлияет на ситуацию на фронте?

Иван Тимочко рассказал, что такая ложь влияет на имидж Путина и высшего военно-политического командования России. Они становятся объектами насмешек, потому что берут так называемые "кредитные победы".

Это всегда приводит к увеличению потерь, потому что "кредит" хотят оплатить российским солдатом. Если об этой истории стало известно, мы понимаем, что это был довольно серьезный подход. Но повлияет ли это на боеспособность противника? Частично да,

– сказал он.

Это будет вызывать путаницу, определенные внутренние конфликты. Вряд ли тот, кто придет на новую должность, сможет сразу изучить ситуацию. Он будет делать какие-то ошибки, которые будут приводить к потерям. Кто-то окажется морально и интеллектуально не готовым к выполнению своих задач. Это приведет к повторным заменам.

Поэтому это хорошо, что такая история пошла. В перспективе это будет приводить к тому, что даже если будут поступать отчеты, то будут проверяться, будет недоверие между российскими офицерами даже в пределах конкретных бригад, подразделений. Все это влияет на боеспособность армии,

– объяснил военный обозреватель.

Что происходит на поле боя?