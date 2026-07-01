Сырский рассказал об успехах ВСУ и освобожденных территориях

Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов по всей линии фронта. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о продвижении Сил обороны и освобождении территорий.

Об этом Александр Сырский рассказал в интервью ТСН.

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Что Сырский рассказал об освобожденных территориях?

По словам Сырского, украинские военные не только удерживают оборону, но и проводят активные наступательные действия на отдельных направлениях.

Он отметил, что в мае площадь освобожденных участков превысила площадь утраченных территорий более чем на 100 квадратных километров.

Сырский добавил, что в связи с этим наблюдается "осторожный оптимизм". Это стало возможным благодаря предварительному стратегическому планированию и действиям, связанным с кампанией 2025 года.

Военные операции, по его словам, были направлены на постепенное истощение российских группировок и затруднение их наступления на ключевых направлениях.

В начале 2026 года это позволило перейти к более активным действиям и расширить "окно возможностей" для нанесения ударов по логистике противника и его позициям на передовой.

Что еще известно о ситуации на фронте?

Кремль по-прежнему ставит перед российскими войсками нереалистичные задачи по полному захвату Донецкой области, несмотря на ситуацию на поле боя. В то же время в России все больше растет общественный интерес к вопросу возможного завершения войны против Украины.

Российские войска 29–30 июня продолжали наступление на севере Сумской области, однако подтвержденных успехов не достигли.

Минобороны России продолжает преувеличивать успехи своих войск к северо-западу от Гуляйполя. Оккупанты заявили о якобы "захвате Ровно и Лесного", однако эти населенные пункты расположены значительно глубже, чем подтвержденная зона российского продвижения.

Также на Александровском и Новопавловском направлениях российские атаки остаются ограниченными и без продвижения, несмотря на попытки нанести удары по украинской логистике и позициям.