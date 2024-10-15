Шольца может заменить Писториус, – политолог сказал, что это изменит для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц признал, что немцам не объяснили, почему важно поддерживать украинцев. В целом сейчас в стране сложная политическая ситуация. Более того немецкий министр обороны Борис Писториус может заменить Шольца во главе Социал-демократической партии Германии.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Валерий Дымов. По его словам, Борис Писториус более проактивный, в частности, по предоставлению военной помощи Украине.

Читайте также Самая важная за все время полномасштабного вторжения, – ОП о встрече Зеленского и Шольца

"Писториус, который сменил министра обороны в должности и сразу предоставил танки Leopard 1, 2, которые просто считали тысячи людей, которые работали в министерстве обороны вместо того, чтобы принимать решение об их предоставлении Украине. Думаю, что Писториус более проактивный. Он, вероятнее всего, заменит Шольца на посту социал-демократов", – предположил он.

Политолог убежден, что если бы в Германии увидели, что Украина бьет врага, они выступали бы за то, чтобы помогать ВСУ еще больше, предоставлять оружие и возможности.

Заметим, что в 2025 году в Германии будут выбирать нового канцлера. Действующему главе правительства Олафу Шольцу будет противостоять Фридрих Мерц, которого Консервативный блок ХДС/ХСС выбрал своим кандидатом. Политик заявил, что поставил бы крылатые ракеты Taurus в Украину только после поэтапного процесса. Прежде всего он выдвинул бы Владимиру Путину ультиматум, чтобы тот прекратил бомбардировки гражданских объектов. Если Россия проигнорирует это требование, Мерц сначала снимет ограничения на использование уже поставленного Украине вооружения, а вторым шагом он назвал предоставление ракет Taurus.