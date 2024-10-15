Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Валерій Димов. За його словами, Борис Пісторіус більш проактивний, зокрема, щодо надання військової допомоги Україні.

Читайте також Найважливіша за весь час повномасштабного вторгнення, – ОП про зустріч Зеленського та Шольца

"Пісторіус, який змінив міністерку оборони на посаді та одразу надав танки Leopard 1, 2, які просто рахували тисячі людей, які працювали в міністерстві оборони замість того, щоб ухвалювати рішення про їх надання Україні. Думаю, що Пісторіус більш проактивний. Він, найімовірніше, замінить Шольца на посаді соціал-демократів", – припустив він.

Політолог переконаний, що якби у Німеччині побачили, що Україна б'є ворога, вони виступали б за те, щоб допомагати ЗСУ ще більше, надавати зброю та можливості.

Зауважимо, що у 2025 році у Німеччині обиратимуть нового канцлера. Чинному голові уряду Олафу Шольцу протистоятиме Фрідріх Мерц, якого Консервативний блок ХДС/ХСС обрав своїм кандидатом. Політик заявив, що поставив би крилаті ракети Taurus в Україну лише після поетапного процесу. Насамперед він висунув би Владіміру Путіну ультиматум, аби той припинив бомбардування цивільних об'єктів. Якщо Росія проігнорує цю вимогу, Мерц спершу зніме обмеження на використання вже поставленого Україні озброєння, а другим кроком він назвав надання ракет Taurus.