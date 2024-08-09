Все равно под каким флагом жить, – россиянин не против, чтобы Суджа стала украинским городом

"Прорыв" границы в Курской области стал настоящим шоком для руководства страны-агрессора. В то же время местные жители жалуются, что российские военные не способны остановить наступление и защитить их.

Житель российского города Суджа, в районе которого сейчас идут бои, опубликовал в сети видео, где рассказал о ситуации в населенном пункте, передает 24 Канал. Отметим, что Генштаб ВСУ и власти Украины не подтвердили присутствие украинских военных или действия в Курской области.

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Россиянам все равно, кому подчиняться

Боевые действия на территории России продолжаются уже четвертые сутки подряд. Россияне, которые живут на Курщине, в панике записывают видео, из которых можно понять истинную ситуацию в регионе. Кто-то обвиняет местные власти в бездействии, кто-то просит Владимира Путина о помощи, а кто-то уже и не против, чтобы Суджа стала украинским городом.

Только что был в центре (Суджи – 24 Канал). Все более – менее целое. На городской администрации висит украинский флаг. Много военных, техники,

– рассказал россиянин.

Мужчина хотел сфотографировать, но военный позвал его, проверил документы и вежливо объяснил, что снимать нельзя.

"Я спрашиваю, что нам делать теперь, что будет? А он говорит учите украинский гимн и готовьтесь к референдуму. Честно говоря, уже все равно под каким флагом жить. Главное, чтобы мирно. Если наши нас не могут защитить, то может хоть украинцы смогут", – добавил житель Суджи.