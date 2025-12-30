Несмотря на тяжелые бои: в Гуляйполе защитники заблокировали пути врага и проводят зачистку

В Гуляйполе украинские защитники проводят активные действия против оккупантов. Пути, по которым враг заходил в город, заблокированы. Также продолжается зачистка в пределах самого Гуляйполя.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова командира 1 отдельного штурмового полка Дмитрия Филатова с позывным "Перун", которого цитирует Суспільне.

Удалось ли остановить продвижение россиян в Гуляйполе?

Новые группы врага уже не могут зайти в Гуляйполь, ведь все пути в город перекрыты. Россияне еще скрываются от Сил обороны, однако как только защитники обнаруживают врага – его сразу же обезвреживают.

В урбанизированной зоне, конечно, достаточно мест, чтобы скрываться, но в тех участках, где оказывается противник, точно уже никто не ослабляет бдительности и внимания, и уничтожается враг 100%,

– сказал "Перун".

Людей пока достаточно, чтобы удержать россиян, которые хотят просочиться в Гуляйполе. Военное командование проводит перегруппировку, изменения в звеньях управления и зонах ответственности. Такие действия, говорит военный, должны повысить устойчивость в управление определенных подразделений оборонцев.

Однако военный обозреватель Александр Коваленко отметил, что имеющегося количества сил может не хватать. Возле Гуляйполя действуют захватчики из 5 общевойсковой армии. В декабре ее усилили оккупанты из 29 и 36 общевойсковой армии.

Поэтому прогнозы негативные, разве что только на этом направлении не будет сконцентрировано еще несколько штурмовых команд, которые решат этот вопрос,

– сказал Коваленко.

Россияне действительно стремятся захватить Гуляйполе. Даже несмотря на потери враг пытается действовать против Сил обороны и вытеснить украинцев. Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона рассказал, что Гуляйполе – это большая "серая зона". Противник делает все возможное, чтобы закрепиться в домах и идти дальше. Порой враг доходит даже до центра Гуляйполя.

"Силы обороны Украины также находятся на западных окраинах города, продолжаются ожесточенные бои. Враг пытается зайти инфильтрационными такими штурмовыми группами и инфильтроваться вглубь нашей обороны", – рассказывает Волошин.

Он добавил, что ежедневно в Гуляйполе продолжается около 20 боев с противником. Враг действует также возле города, пытаясь зайти в Варваровку и Железнодорожное. Кроме того, россияне бьют по Гуляйполю КАБами и ежедневно применяют 15-20 штук. Несмотря на сложную ситуацию, Силы обороны продолжают стоять в населенном пункте.

Что известно о наступлении россиян на Гуляйполе?