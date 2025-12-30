Несмотря на тяжелые бои: в Гуляйполе защитники заблокировали пути врага и проводят зачистку
- Украинские защитники в Гуляйполе заблокировали пути для российских военных и проводят зачистку города.
- Возле Гуляйполя продолжаются ожесточенные бои, россияне пытаются инфильтроваться в город, используя штурмовые группы, и осуществляют ежедневные атаки.
В Гуляйполе украинские защитники проводят активные действия против оккупантов. Пути, по которым враг заходил в город, заблокированы. Также продолжается зачистка в пределах самого Гуляйполя.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова командира 1 отдельного штурмового полка Дмитрия Филатова с позывным "Перун", которого цитирует Суспільне.
Удалось ли остановить продвижение россиян в Гуляйполе?
Новые группы врага уже не могут зайти в Гуляйполь, ведь все пути в город перекрыты. Россияне еще скрываются от Сил обороны, однако как только защитники обнаруживают врага – его сразу же обезвреживают.
В урбанизированной зоне, конечно, достаточно мест, чтобы скрываться, но в тех участках, где оказывается противник, точно уже никто не ослабляет бдительности и внимания, и уничтожается враг 100%,
– сказал "Перун".
Людей пока достаточно, чтобы удержать россиян, которые хотят просочиться в Гуляйполе. Военное командование проводит перегруппировку, изменения в звеньях управления и зонах ответственности. Такие действия, говорит военный, должны повысить устойчивость в управление определенных подразделений оборонцев.
Однако военный обозреватель Александр Коваленко отметил, что имеющегося количества сил может не хватать. Возле Гуляйполя действуют захватчики из 5 общевойсковой армии. В декабре ее усилили оккупанты из 29 и 36 общевойсковой армии.
Поэтому прогнозы негативные, разве что только на этом направлении не будет сконцентрировано еще несколько штурмовых команд, которые решат этот вопрос,
– сказал Коваленко.
Россияне действительно стремятся захватить Гуляйполе. Даже несмотря на потери враг пытается действовать против Сил обороны и вытеснить украинцев. Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона рассказал, что Гуляйполе – это большая "серая зона". Противник делает все возможное, чтобы закрепиться в домах и идти дальше. Порой враг доходит даже до центра Гуляйполя.
"Силы обороны Украины также находятся на западных окраинах города, продолжаются ожесточенные бои. Враг пытается зайти инфильтрационными такими штурмовыми группами и инфильтроваться вглубь нашей обороны", – рассказывает Волошин.
Он добавил, что ежедневно в Гуляйполе продолжается около 20 боев с противником. Враг действует также возле города, пытаясь зайти в Варваровку и Железнодорожное. Кроме того, россияне бьют по Гуляйполю КАБами и ежедневно применяют 15-20 штук. Несмотря на сложную ситуацию, Силы обороны продолжают стоять в населенном пункте.
Что известно о наступлении россиян на Гуляйполе?
Как рассказывает Александр Коваленко, враг хочет создать плацдарм от Гуляйполя до Покровского, что на Днепропетровщине, и взять под свой контроль еще и железную дорогу в Запорожской области. Таким образом враг планирует продвигаться и до самого областного центра.
Российские солдаты зашли на командный пункт ВСУ в Гуляйполе из-за слабой обороны. Однако, как рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в эфире 24 Канала, ситуация стабилизировалась и агрессор не имеет преимуществ на этом направлении уже месяц.
Сейчас только часть Гуляйполя находится под контролем российских войск, которые проводят штурмовые действия, используют дроны-камикадзе и артиллерию.