Харьков гудит: как живет город после постоянных российских обстрелов

Оккупанты продолжают усиленно обстреливать Харьков. Местные жители насмехаются над российской пропагандой и живут, несмотря на все невзгоды.

Как рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, на Харьковщине действительно происходит определенная внутренняя миграция. Преимущественно это касается семей с маленькими детьми. Понятно, что родители хотят обеспечить несколько лучший быт.

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Весь Харьков гудит

Сейчас генераторы в Харькове буквально на каждом шагу. Город живет, несмотря на постоянные обстрелы от российских оккупантов.

Харьков гудит. Генераторы на каждом шагу. Гул постоянный. Люди хотят работать. Сейчас энергетикам сложно. Генераторы работают, чтобы люди купили лекарства в аптеке; чтобы где-то выпили кофе. Появилось много шуток в противовес российской пропаганде,

– рассказала Черненко.

В городе действуют графики отключений. Метро работает, хоть иногда бывают и остановки. Оно ездит даже в час пик, хоть и с интервалом в 20 минут.

Ситуация со светом отличается по городу. В некоторых кварталах графики отключений не такие длительные. Энергетики делают все возможное, чтобы люди имели доступ к электроэнергии. Российская пропаганда вбрасывает фейки, что будто люди массово бегут из города.

Харьков жив. Российская пропаганда не чурается ставить видео с начала полномасштабной войны, когда был полный вокзал. Пользуйтесь официальными источниками. Или просто анализируйте. Звоните друзьям, чтобы узнать, как живет Харьков,

– подчеркнула Черненко.

Ситуация в Харькове: кратко