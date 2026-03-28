Знаем, где они, – Трегубов ответил, сколько россиян осталось в Купянске

Российские оккупанты остаются в Купянске. Однако о российском контроле над городом не говорится.

Захватчики прячутся в подвалах. Спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил 24 каналу, что ситуация в Купянске не является угрожающей.

Где прячутся россияне?

Виктор Трегубов рассказал, что оккупанты в Купянске не полностью ликвидированы. За прошедшие сутки было шесть активных позывных. Реальное количество можно получить, если умножить эту цифру на три.

Однако о контроле над городом не говорится. Это россияне, которые забиты по подвалам и пытаются как-то выживать. Если раньше говорили о высотках, то сейчас остались нижние этажи и подвалы, где они сейчас и находятся.

Мы знаем, где они. О российском контроле над городом не говорится. Об отсутствии россиян в городе также не говорится. Они есть, просто в статусе загнанных крыс,

– подчеркнул спикер.

По его словам, попытки россиян проникнуть в город, приблизиться к нему неудачные. Даже с севера, с востока, в направлении Купянска-Узлового. Враг доходит максимум до Кившаровки и Куриловки. Если они и доходят, то единицы.

