Фактически продолжаются боевые действия: Россия ощутимо усилила обстрелы Харьковщины

Российские захватчики значительно усилили циничные обстрелы Харьковщины. Сегодня приграничье и линия фронта являются тождественными понятиями.

Так, оккупанты нанесли удары по гражданской инфраструктуре Харьковской области. Как отметила корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, в городе Купянск захватчики повредили гражданское предприятие.

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Россияне усилили обстрелы Харьковщины

В то же время в поселке Двуречная россияне попали в квартиру на 2 этаже, вражеский снаряд просто влетел в жилище. Кроме того, там повреждено частное домохозяйство и крыша здания. К счастью, в течение этих суток в результате обстрелов захватчиков нет раненых.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что на Купянском направлении есть определенные скопления российских войск. Оккупанты активизировали усилия в сторону Кременной – там фактически проходит линия фронта и продолжаются активные боевые действия.

Относительно других территорий области и скопления – есть определенное маневрирование войск и по Белгородскому, и по Богодуховскому направлениям. Вооруженные Силы адекватно реагируют на эти вызовы и угрозы, принимают соответствующие решения,

– сообщил глава Харьковской ОВА.

По его словам, увеличение обстрелов связано с попытками врага максимально растянуть линию фронта.

Черненко рассказала о ситуации в Харьковской области: смотрите видео

Атаки оккупантов в Харьковской области