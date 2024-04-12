Как закрыть Харьков от обстрелов: Воздушные силы назвали единственное эффективное решение

Харьков ежедневно страдает от постоянных обстрелов, которые совершают российские захватчики против мирного населения. В Воздушных силах рассказали о сложностях относительно решения этого вопроса и назвали пока единственное эффективное решение по ситуации в регионе.

В частности, в Воздушных силах прокомментировали и то, действительно ли россияне уничтожили Трипольскую ТЭС с помощью новой крылатой ракеты Х-69. Эти дозвуковые крылатые ракеты враг может использовать с самолетов Су-34 и Су-35.

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Расстояние чрезвычайно мало

Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона сообщил, что следует понимать тот факт, что расстояние от Харькова до границы с Россией чрезвычайно мало. Он отметил, что россияне очень часто применяют зенитные ракетные комплексы С-300 как баллистические для того, чтобы наносить мощный удар.

Расстояние очень часто решает вопрос и скорость, с которой летят эти ракеты, очень большая. Она дает очень мало времени на эффективное применение наших систем. Поэтому, в такой ситуации эффективным решением сейчас может быть сдерживание именно тактической авиации врага, который применяет управляемые авиационные бомбы,

– сказал представитель Воздушных сил.

По его словам, результативным также будет выявление вышеупомянутых систем и опережение их в нанесении огневого удара или контрудара. Речь идет также о системах ПВО различных типов, использование которых зависит от целей, которые будут атаковать населенный пункт.

Однако, как добавил Илья Евлаш, для этого нужна поддержка наших партнеров.

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