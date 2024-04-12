Как закрыть Харьков от обстрелов: Воздушные силы назвали единственное эффективное решение
Харьков ежедневно страдает от постоянных обстрелов, которые совершают российские захватчики против мирного населения. В Воздушных силах рассказали о сложностях относительно решения этого вопроса и назвали пока единственное эффективное решение по ситуации в регионе.
В частности, в Воздушных силах прокомментировали и то, действительно ли россияне уничтожили Трипольскую ТЭС с помощью новой крылатой ракеты Х-69. Эти дозвуковые крылатые ракеты враг может использовать с самолетов Су-34 и Су-35.
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Расстояние чрезвычайно мало
Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона сообщил, что следует понимать тот факт, что расстояние от Харькова до границы с Россией чрезвычайно мало. Он отметил, что россияне очень часто применяют зенитные ракетные комплексы С-300 как баллистические для того, чтобы наносить мощный удар.
Расстояние очень часто решает вопрос и скорость, с которой летят эти ракеты, очень большая. Она дает очень мало времени на эффективное применение наших систем. Поэтому, в такой ситуации эффективным решением сейчас может быть сдерживание именно тактической авиации врага, который применяет управляемые авиационные бомбы,
– сказал представитель Воздушных сил.
По его словам, результативным также будет выявление вышеупомянутых систем и опережение их в нанесении огневого удара или контрудара. Речь идет также о системах ПВО различных типов, использование которых зависит от целей, которые будут атаковать населенный пункт.
Однако, как добавил Илья Евлаш, для этого нужна поддержка наших партнеров.
Какая ситуация в Харькове: последние новости
- Известно, что днем 10 апреля, оккупанты осуществили обстрел Липцов и Малой Даниловки. В результате чего загорелся магазин и аптека. Среди травмированных: женщина 38 лет и 17-летний парень. Погибли две женщины 59 и 42 лет и 14-летняя девушка.
- Более того, российские захватчики сбросили две авиабомбы на Волчанск. Повреждены три частных дома, помещение больницы, помещение центра здоровья. Пациентов и медиков больницы эвакуировали раньше. Ранен 55-летний охранник.
- Утром 11 апреля в Харькове прогремело по меньшей мере 10 взрывов. Под ударом врага оказалась критическая инфраструктура города. На рассвете в городе и области начались перебои со светом. Сообщалось, что профильные службы анализируют последствия вражеской атаки.
- Впоследствии председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что в трех районах области проведут принудительную эвакуацию. Она будет происходить из 47 населенных пунктов Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов. Речь идет только о тех селах и поселках, которые расположены близко к границе с Россией.