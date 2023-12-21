Элемент тотальной пропаганды: россияне развернули кампанию под названием "Вернемся в Херсон"

Вооруженные Силы Украины 11 ноября 2022 освободили Херсон и правобережную часть области. С тех пор россияне грезят возвращением на деоккупированные территории, однако, к счастью, ситуация для врага неутешительна.

Об этом 24 Каналу сказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, заметив, что оккупанты не могут ничего сделать из закрепленными позициями ВСУ на левом берегу Днепра.

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Театр абсурда

Россияне прошли все стадии принятия будущего поражения на Юге Украины. В частности, на левобережье Херсона. Сначала оккупанты паниковали, а потом начали умалчивать. Теперь захватчикам ничего не остается как придумать очередную фейковую историю.

Кстати, кампания "Вернемся в Херсон" не новая. Весной 2023 года россияне уже рассказывали, что вот-вот вернутся в Херсон. И вот в конце года оккупанты снова начали петь старую песню.

Причем коллаборант и предатель Владимир Сальдо начал в своем больном воображении мечтать не только о Херсоне, но и о Николаеве и Одессе. Даже о Польше что-то говорит. Это театр абсурда, на который не стоит обращать внимание,

– отметил Хлань.

Нет пределов российскому цинизму. В школах Генического района россияне начали проводить так называемые уроки "сво". Украинские дети, которые пошли в оккупационные школы, теперь выслушивают рассказы российских военных преступников об "освобождении" херсонской земли и "как будут освобождать Херсон".

"Это все элементы тотальной российской пропаганды, которую враг распространяет на оккупированной территории Херсона", – добавил депутат Херсонского областного совета.

Готовят ли россияне оккупированные территории к президентским выборам

В марте 2024 года в России состоятся очередные президентские псевдовыборы. Оккупационные власти заявили, что захваченная часть Херсонской области также будет участвовать в переизбрании Владимира Путина президентом страны-агрессора.

Оккупанты еще не начинали подготовку, но у них уже есть определенная база и фейковые "избирательные комиссии", которые были сформированы еще во время проведения псевдореферендумов, так называемых "выборов" в госдуму России и оккупационных советов захваченной территории Херсонской области.

"Избирательная комиссия уже сформирована. Подготовки к избирательному процессу пока нет, но мы понимаем, что россияне уже технически подготовлены", – добавил Хлань.

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