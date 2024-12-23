Враг активизировался в Херсонской области вблизи острова Большой Потемкин: какая там ситуация

Российские оккупационные войска на Херсонщине продолжают попытки высадиться на остров Казацкий. Также они в последнее время активизировались и на острове Большой Потемкинский.

Соответствующую информацию рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его комментарий Укринформу.

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Какова ситуация возле Большого Потемкинского острова

Как рассказал Волошин, пока ситуация на островах без изменений. Россияне регулярно проводят разведывательно-поисковые действия, пытаясь "прощупывать" оборону украинских сил и огневые средства. Наиболее активным в этом плане враг сейчас на острове Казацкий.

В то же время противник активизировался на острове Большой Потемкин. По его словам, враг наносит удары дронами, применяет армейскую и штурмовую авиации, нанося удары неуправляемыми авиационными ракетами.

Спикер рассказал, что пользуясь метеоусловиями, российские войска пытаются незаметно проводить штурмовые действия, однако он заверил, что украинские военные имеют достаточно необходимых средств для выявления оккупационных войск, нанося им потери.

Ежедневно враг теряет и людей, и плавсредства. Ни одна из попыток врага закрепиться на островах за несколько месяцев не имела успеха. Думаю, враг все еще готовится к проведению каких-то действий малыми группами пехоты,

– заявил он.

Впрочем, даже несмотря на это, как говорит Волошин, враг постоянно восстанавливает потери. Он отметил, что к россиянам постоянно прибывает пополнение, а также техника и лодки. Наши военные имеют информацию, что противник получил двигатели к моторным лодкам.

Однако количество остается постоянным. В то же время, по его словам, российские захватчики регулярно ведут подготовку штурмовых групп для преодоления водных преград, форсирования рек и действий на островах. Напомним, 20 декабря утром россияне предприняли попытку прорваться в Херсон, но получили отпор.